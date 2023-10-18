Türkiye'deki İsrail vatandaşları ülkeden ayrılıyor

İsrail'in Gazze'de bir hastaneyi hedef alması sonrası Türkiye genelinde başlayan protestoların ardından, Türkiye'den ayrılmak isteyen İsrail vatandaşları için Tel Aviv'den kalkan Arkia Hava Yolları'na ait bir uçak İstanbul'a indi. Uçağın 19.30'da İstanbul'dan ayrılması bekleniyor.

"TÜRKİYE'Yİ TERK EDİN" UYARISI SONRASI TAHLİYELER BAŞLADI

İsrail Ulusal Güvenlik Bürosu'nun, Türkiye'deki vatandaşlarına dün yaptığı açıklamayla Türkiye'yi mümkün olan en kısa sürede terk etmeleri çağrısında bulundu. Bugün ise Arkia Hava Yolları'na ait Embraer E195 tipi bir uçak, Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Havalimanı'ndan hareket ederek, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na indi.

UÇAK İSTANBUL'DAN HAVALANDI

Türkiye'den ayrılmak isteyen İsrail vatandaşları, bilet ve bagaj işlemlerinin ardından pasaporttan geçerek uçağın kapısına gitti. Burada yapılan güvenlik kontrolünün ardından yolcular uçağa alındı. IZ1036 sefer sayılı uçuşu gerçekleştiren Arkia Hava Yolları'na ait uçak 19.30'da İstanbul'dan havalandı.

DİĞER UÇAK SAAT 22.00'DE GELECEK

Öte yandan İsrail vatandaşları için El Al Hava Yolları'na ait ikinci bir uçağın ise 22.00 sıralarında İstanbul'da olacağı öğrenildi.