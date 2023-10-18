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Türkiye'deki İsrail vatandaşları ülkeden ayrılıyor - Son Dakika

Türkiye'deki İsrail vatandaşları ülkeden ayrılıyor

Son Güncelleme: 18.10.2023 20:53

İsrail Güvenlik Konseyi'nin Türkiye'ye yönelik güvenlik alarmının 4'üncü seviyeye çıkarıldığını duyurarak, ülkedeki tüm İsraillilerin mümkün olan en kısa sürede Türkiye'yi terk etmesini istemesi sonrası İsrail vatandaşları ülkeyi terk etmeye başladı.

İsrail'in Gazze'de bir hastaneyi hedef alması sonrası Türkiye genelinde başlayan protestoların ardından, Türkiye'den ayrılmak isteyen İsrail vatandaşları için Tel Aviv'den kalkan Arkia Hava Yolları'na ait bir uçak İstanbul'a indi. Uçağın 19.30'da İstanbul'dan ayrılması bekleniyor.

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İsrail Ulusal Güvenlik Bürosu'nun, Türkiye'deki vatandaşlarına dün yaptığı açıklamayla Türkiye'yi mümkün olan en kısa sürede terk etmeleri çağrısında bulundu. Bugün ise Arkia Hava Yolları'na ait Embraer E195 tipi bir uçak, Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Havalimanı'ndan hareket ederek, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na indi.

Türkiye'deki İsrail vatandaşları ülkeden ayrılıyor

UÇAK İSTANBUL'DAN HAVALANDI

Türkiye'den ayrılmak isteyen İsrail vatandaşları, bilet ve bagaj işlemlerinin ardından pasaporttan geçerek uçağın kapısına gitti. Burada yapılan güvenlik kontrolünün ardından yolcular uçağa alındı. IZ1036 sefer sayılı uçuşu gerçekleştiren Arkia Hava Yolları'na ait uçak 19.30'da İstanbul'dan havalandı.

Türkiye'deki İsrail vatandaşları ülkeden ayrılıyor

DİĞER UÇAK SAAT 22.00'DE GELECEK

Öte yandan İsrail vatandaşları için El Al Hava Yolları'na ait ikinci bir uçağın ise 22.00 sıralarında İstanbul'da olacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Türkiye'deki İsrail vatandaşları ülkeden ayrılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'deki İsrail vatandaşları ülkeden ayrılıyor - Son Dakika
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