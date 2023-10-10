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İsrail vatandaşlarını taşıyan THY uçağı İstanbul'a indi - Son Dakika

İsrail vatandaşlarını taşıyan THY uçağı İstanbul'a indi

Son Güncelleme: 10.10.2023 20:48

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor. İçerisinde çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu İsrail vatandaşlarını taşıyan THY'ye ait yolcu uçağı, İstanbul Havalimanı'na indi. İsrailli yolcular, savaş sebebiyle ülkelerini terk etmek zorunda kaldıklarını belirtti.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken, başkent Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda da savaş sebebiyle yoğunluk yaşanıyor. Aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu İsrail vatandaşlarını taşıyan Türk Hava Yolları'na (THY) ait yolcu uçağı ile İstanbul Havalimanı'na indi.

Hamas-İsrail arasındaki çatışmalar sebebiyle İsrailli vatandaşların başkent Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Havalimanı'ndan düzenlenen seferlerle ülkelerini terk edişi sürüyor. Özellikle kadın ve çocukların bulunduğu çok sayıda İsrailli yolcu, saat 18.00 sıralarında THY'ye ait uçakla İstanbul Havalimanı'na indi. Tel Aviv'de öğrenci olan ve savaş sebebiyle ülkesini geçici olarak terk etmek zorunda kalan Rebecca Satloff orada yaşananları anlattı. Satloff, "Şu anda Türkiye'deyiz. Buradan ne yazık ki Amerika'ya gitmeye çalışıyoruz. Aktarma uçuşuyla oraya gideceğiz. Türkiye'de olmak güzel bunun için çok minnettarız. Tel Aviv'de havalimanında çok uzun kuyruklar var. İnsanlar uçuş için yalvarıyor. Bu uçuşlara çok para ödedik. Bazı hava yolu şirketlerinin bu durumdan yararlanmaya çalıştığını hissettim" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya İsrail vatandaşlarını taşıyan THY uçağı İstanbul'a indi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail vatandaşlarını taşıyan THY uçağı İstanbul'a indi - Son Dakika
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