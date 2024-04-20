İsrailli bakanın Erdoğan'ı hedef alan çirkin paylaşımına Türkiye'den sert yanıt - Son Dakika
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Dünya

İsrailli bakanın Erdoğan'ı hedef alan çirkin paylaşımına Türkiye'den sert yanıt

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Dolmabahçe'de Hamas lideri İsmail Heniyye ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak, "Recep Tayyip Erdoğan, utanmalısın" şeklinde paylaşımda bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'a Türkiye'den sert yanıt verdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli yaptığı açıklamada, "Utanması gereken, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 35 bine yakın Filistinliyi katleden İsrailli yetkililerdir. İsrail Hükümeti üyelerinin gündemi değiştirme çabaları sonuç vermeyecektir." dedi.

20.04.2024 20:38  Güncelleme: 20:49
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Hamas lideri Heniyye ile İstanbul'da görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın çirkin paylaşımına Türkiye'den yanıt gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli yaptığı açıklamada, "Utanması gereken, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 35 bine yakın Filistinliyi katleden İsrailli yetkililerdir. İsrail Hükümeti üyelerinin gündemi değiştirme çabaları sonuç vermeyecektir." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN, DOLMABAHÇE'DE HENİYYE'Yİ AĞIRLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalşma Ofisi'nde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüşme gerçekleştirdi. Kritik zirvede ateşkes için atılacak adımların yanı sıra Gazze'ye dönük insani yardımların artırılması ve daha etkin ve hızlı ulaştırılmasına ilişkin konular da ele alındı.

İSRAİLLİ BAKANIN ÇİRKİN PAYLAŞIMINA TÜRKİYE'DEN YANIT

Görüşme İsrail'de rahatsızlık uyandırdı. Erdoğan ve Heniyye'nin fotoğrafını paylaşan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, çirkin ifadeler kullandı. Katz, "Recep Tayyip Erdoğan, utanmalısın." derken, hadsiz paylaşıma Türkiye'den zehir zemberek yanıt geldi.

İsrailli bakanın Erdoğan'ı hedef alan çirkin paylaşımına Türkiye'den sert yanıt

"UTANMASI GEREKEN 35 BİNE YAKIN FİLİSTİNLİYİ KATLEDEN İSRAİLLİ YETKİLİLERDİR"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Utanması gereken, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 35 bine yakın Filistinliyi katleden İsrailli yetkililerdir. İsrail Hükümeti üyelerinin gündemi değiştirme çabaları sonuç vermeyecektir.

"TÜRKİYE'NİN ÖNCELİĞİ GAZZE'DEKİ KATLİAMIN SONA ERMESİNİN SAĞLANMASI"

Türkiye'nin önceliği, Gazze'deki katliamın sona ermesinin sağlanması ve Filistin devletinin kurularak bölgemizde kalıcı barışın tesisidir. Bu doğrultuda çalışmaya ve İsrail'in işlediği suçlarla ilgili gerçekleri dile getirmeye devam edeceğiz."

İsrailli bakanın Erdoğan'ı hedef alan çirkin paylaşımına Türkiye'den sert yanıt

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: İSRAİL'İN YAPTIĞI KATLİAMLARI ÖRTBAS ETME ÇABASI

Katz'a bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik sosyal medya hesabındaki paylaşımında şunları söyledi:"İsrail Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz açıklaması, İsrail Hükümetinin yaptığı katliamları örtbas etme çabasından başka bir şey değildir.

"ÇOCUK KATİLLERİ HER TÜRLÜ BARIŞ GİRİŞİMİNE DÜŞMANLIK EDİYOR"

Çocuk katilleri her türlü ateşkes ve barış girişimine düşmanlık ediyor. Bu nedenle, Cumhurbaşkanımızın ateşkes ve barış için liderlik ettiği siyasetin bu katliam şebekeleri tarafından hedef alındığını biliyoruz. Fakat ne yaparlarsa yapsınlar insanlık önünde mahkum oldular ve hukuk önünde hesabını birgün verecekler.

Dışişleri Bakanlığı, İsmail Heniyye, Filistin, Hükümet, Türkiye, İsrail, Çocuk, Gazze, İnsan Hakları, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrailli bakanın Erdoğan'ı hedef alan çirkin paylaşımına Türkiye'den sert yanıt - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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