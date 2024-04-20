İsrailli bakanın Erdoğan'ı hedef alan çirkin paylaşımına Türkiye'den sert yanıt

Hamas lideri Heniyye ile İstanbul'da görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın çirkin paylaşımına Türkiye'den yanıt gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli yaptığı açıklamada, "Utanması gereken, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 35 bine yakın Filistinliyi katleden İsrailli yetkililerdir. İsrail Hükümeti üyelerinin gündemi değiştirme çabaları sonuç vermeyecektir." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalşma Ofisi'nde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüşme gerçekleştirdi. Kritik zirvede ateşkes için atılacak adımların yanı sıra Gazze'ye dönük insani yardımların artırılması ve daha etkin ve hızlı ulaştırılmasına ilişkin konular da ele alındı.
Görüşme İsrail'de rahatsızlık uyandırdı. Erdoğan ve Heniyye'nin fotoğrafını paylaşan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, çirkin ifadeler kullandı. Katz, "Recep Tayyip Erdoğan, utanmalısın." derken, hadsiz paylaşıma Türkiye'den zehir zemberek yanıt geldi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Utanması gereken, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 35 bine yakın Filistinliyi katleden İsrailli yetkililerdir. İsrail Hükümeti üyelerinin gündemi değiştirme çabaları sonuç vermeyecektir.
Türkiye'nin önceliği, Gazze'deki katliamın sona ermesinin sağlanması ve Filistin devletinin kurularak bölgemizde kalıcı barışın tesisidir. Bu doğrultuda çalışmaya ve İsrail'in işlediği suçlarla ilgili gerçekleri dile getirmeye devam edeceğiz."
Katz'a bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik sosyal medya hesabındaki paylaşımında şunları söyledi:"İsrail Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz açıklaması, İsrail Hükümetinin yaptığı katliamları örtbas etme çabasından başka bir şey değildir.
Çocuk katilleri her türlü ateşkes ve barış girişimine düşmanlık ediyor. Bu nedenle, Cumhurbaşkanımızın ateşkes ve barış için liderlik ettiği siyasetin bu katliam şebekeleri tarafından hedef alındığını biliyoruz. Fakat ne yaparlarsa yapsınlar insanlık önünde mahkum oldular ve hukuk önünde hesabını birgün verecekler.
Son Dakika › Dünya › İsrailli bakanın Erdoğan'ı hedef alan çirkin paylaşımına Türkiye'den sert yanıt - Son Dakika
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 9 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmen kaçakçılığı şüphesiyle bir kişi gözaltına alınırken, düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
İrlanda'nın başkenti Dublin'de Filistin'e destek gösterisi yapıldı. İrlanda Filistin Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı. Göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sonlandırma çağrısı yaparak, pankartlar açtı. İrlandalı aktör Liam Cunningham da gösteride yer aldı ve acilen ateşkes ilan edilmesi gerektiğini söyledi.
İsviçre'nin Cenevre kentinde binlerce kişi Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi. Eylemciler, Filistin bayrakları ile Filistin halkına destek mesajı içeren dövizler taşırken, İsrail aleyhinde sloganlar attı. Gazze'de yaşananları soykırım olarak niteleyen ve buna tepki gösteren göstericiler, acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulundu. Yürüyüş Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi önünde son buldu.
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde yer alan Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını üçüncü gününde sürdürüyor. Kampta bulunan siviller alıkonulurken, sağlık ekipleri yaralılara ulaşmakta zorluk yaşıyor. Hamas ve İslami Cihad, Filistin halkına İsrail askerlerine karşı koyma çağrısı yapıyor.
Türk Kızılay öncülüğünde temin edilen 3 bin 774 ton insani yardım malzemesinin ilk kısmını taşıyan tırlar, Mısır'dan Gazze'ye hareket etti. Gemiye yüklenen yardımların bir kısmı tırlara yüklenerek Refah Sınır Kapısı'na doğru hareket etti. Yardımlar, gümrükteki işlemlerden sonra Gazze Şeridi'ndeki ihtiyaç sahiplerine götürülmek üzere Filistin Kızılayı'na teslim edilecek.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, TCG Kınalıada gemisi, Japonya seyrine devam ederken Cibuti Limanı'na ziyarette bulundu. Ziyaret kapsamında gemi personeli, Cibuti Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile bir araya geldi. Ayrıca, Cibuti'de yaşayan Türk vatandaşları ve Maarif Vakfı Okulu öğrencileri de gemiyi ziyaret etti. Liman ziyareti sırasında Türkiye'nin Cibuti Büyükelçiliği ve TCG Kınalıada komutanı tarafından bir resepsiyon düzenlendi.
İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından düzenlenen 'Özgürlük Filosu Yeniden Yola Çıkıyor' kampanyası kapsamında toplanan gıda ve ilk yardım malzemeleri yüklü 6 tır, Konya'dan Gazze'ye uğurlandı. Yardımlar, Ribat İnsani Yardım Derneği ve Darü'l-İhya Derneği'nin destekleriyle temin edildi. Tırlarda ilk yardım, gıda, battaniye ve temizlik malzemeleri bulunuyor.
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