İsrailli sunucu canlı yayında silahla çıkarak \'Silahlanın\' çağrısı yaptı

İsrailli sunucu Lital Shemesh, canlı yayına belinde silahla çıkarak dünya genelinde büyük bir ses getirdi. Daha önce atış eğitimi yapan Shemesh, İsrail halkının silahlanması gerektiğini savundu ve bu durum, ırkçılığıyla bilinen Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in İsrailli sivillere silah dağıtımını teşvik etmesiyle bağlantılı görünüyor.

Olay, İsrail merkezli Kanal 14'te gerçekleşti. Bu durum, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcilerin silahlandırılmasını destekleyen Ben-Gvir'in Filistin'de iç savaş çıkarmanın yollarını aramasıyla birlikte daha geniş bir bağlamda ele alınabilir. İsrail sokaklarında silah taşıyan sivil halkın artan görüntüsü, televizyon kanalında yaşanan bu olayla bir kez daha gözler önüne serildi.

Kanal 14 stüdyosunda yaşanan olayda, Lital Shemesh'in belindeki silah, objektiflere yansıyan karelerde net bir şekilde görüldü. Sosyal medyada, "Kadınlar silahlanıyor. Kanal 14 sunucusu yayına silahla çıktı." şeklinde ifadelerle paylaşılan bu olay, büyük bir ilgi ve tartışma konusu oldu.

Geçen aralık ayında yaptığı bir paylaşımda atış eğitimi yaptığı anları gösteren Shemesh, "Gidin silahlanın." notuyla dikkat çekmişti. Bu durum, Shemesh'in sadece kendi görüşlerini değil, aynı zamanda İsrail'deki genel atmosferi ve silahlanma eğilimini de yansıtmaktadır.