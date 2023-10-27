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"Kara harekatı" anketinde çarpıcı sonuç! İsrail halkının yüzde 49'u ertelenmesini istiyor - Son Dakika

"Kara harekatı" anketinde çarpıcı sonuç! İsrail halkının yüzde 49'u ertelenmesini istiyor

Son Güncelleme: 27.10.2023 20:19

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, ülkede yapılan bir anketin sonuçlarına göre İsrail halkının yüzde 49'u düzenlenmesi planlanan kara harekatının ertelenmesini istiyor.

İsrail'de günlük olarak yayımlanan Maariv gazetesinin yaptığı ankete katılan İsraillilerin 49'u, Filistin'e düzenlenmesi planlanan kara harekatının ertelenmesini istiyor.

İSRAİL AYRIM GÖZETMEKSİZİN VURUYOR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 21'inci gününde de devam ediyor. İsrail ordusu, bölgedeki sivil yerleşim yerleri, cami, hastane ve kilise olmak üzere birçok yeri ayrım gözetmeksizin vuruyor.

HALK KARA HAREKATINA KARŞI ÇIKIYOR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlatmayı planladığı kara harekatına ise İsrail halkı karşı çıkıyor. İsrail'in Maariv gazetesi, ülkede 18 yaş üstü 522 kişinin katıldığı bir anketin sonuçlarını paylaştı.

YÜZDE 29 HAREKATIN HEMEN BAŞLAMASINI İSTİYOR

Ankete göre İsrail halkının yüzde 49'u düzenlenmesi planlanan kara harekatının ertelenmesinin daha iyi olacağı yönünde oy kullandı. Ankete katılanların yüzde 29'u ise harekatın hemen başlaması gerektiğini savundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya 'Kara harekatı' anketinde çarpıcı sonuç! İsrail halkının yüzde 49'u ertelenmesini istiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Kara harekatı" anketinde çarpıcı sonuç! İsrail halkının yüzde 49'u ertelenmesini istiyor - Son Dakika
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