Çanakkale Boğazı'nda tanker arızası! Gemi trafiği geçici olarak askıya alındı - Son Dakika

Çanakkale Boğazı'nda tanker arızası! Gemi trafiği geçici olarak askıya alındı

Son Güncelleme: 22.09.2023 08:29

183 metre boyundaki SAPPHO isimli tanker, Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle seyir halindeyken durdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkörler olay yerine yönlendirildi. Çanakkale Boğazı, gemi trafiği güney kuzey yönlü geçici olarak askıya alındı.

İstanbul'dan Yunanistan'a giden, Liberya bayraklı 183 metre uzunluğundaki 'SAPPHO' isimli tanker Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Uzunburun açıklarında makine arızası yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkörler olay yerine yönlendirildi. Çanakkale Boğazı, gemi trafiği güney kuzey yönlü geçici olarak askıya alındı.

DİĞER GEMİLER ARIZA HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'Kurtarma-13' ve 'Kurtarma-15' römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, tanker arızası nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin güney kuzey yönlü geçici olarak askıya alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul'dan Yunanistan'a seyir halindeyken Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaşayan SAPPHO isimli 183 metre boyundaki tanker için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı KURTARMA-13 ve KURTARMA-15 römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. Çanakkale Boğazı gemi trafiği güney kuzey yönlü geçici olarak askıya alındı" denildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Çanakkale Boğazı'nda tanker arızası! Gemi trafiği geçici olarak askıya alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale Boğazı'nda tanker arızası! Gemi trafiği geçici olarak askıya alındı - Son Dakika
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