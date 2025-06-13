İstanbul Depremi Uyarıları Konferansı

Haber: İlhan BABA

(BERLİN)- CHP Berlin Birliği tarafından "Kanal İstanbul ve Marmara Bölgesi'ndeki Sismotektonik Durum: Yaklaşan Büyük İstanbul Depremi Hakkında Ne Biliyoruz ve İstanbul İçin Uyarı Seçenekleri Nelerdir?" başlıklı konferans düzenlendi.

Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Merkezi Willy-Brandt-Haus'ta yapılan konferansa, Almanya'nın önde gelen deprem uzmanlarından biri olan GFZ Potsdam Yerbilimleri Araştırma Merkezi Jeomekanik ve Bilimsel Sondaj Bölüm Başkanı, Berlin Özgür Üniversitesi Profesörü ve Uluslararası Kıtasal Bilimsel Sondaj Programı (ICDP) İcra Direktörü Prof. Dr. Marco Bohnhoff konuşmacı olarak katıldı.

Konferansın açılışında konuşan CHP Berlin Birliği Başkanı Prof. Dr. Ziya Akçetin, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik baskıların sadece politik değil, Kanal İstanbul gibi büyük projelerle doğrudan ilişkili olduğu vurgulandı. Akçetin, "CHP Berlin Birliği olarak Kasım 2024'ten bu yana Berlin'de binlerce kişiyi bir araya getirerek İmamoğlu'na destek mitingleri düzenledik. Aynı zamanda Türkiye'yi ilgilendiren konuları bilimsel platformlarda da gündemde tutmaya devam ediyoruz" dedi.

"İstanbul büyük tehlike altında"

Prof. Dr. Marco Bohnhoff sunumunda, Marmara Bölgesi'nin sismotektonik yapısına ilişkin güncel verileri paylaştı. İstanbul'da önümüzdeki 30 yıl içinde yıkıcı bir depremin gerçekleşme olasılığının yüzde 50 olduğunu belirtti. Bohnhoff, "Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Marmara Denizi içinden geçmesi, İstanbul'u doğrudan tehdit ediyor. Fay hattına olan yakınlık nedeniyle erken uyarı sistemleri en fazla birkaç saniye kazandırabilir," diye konuştu.

Bohnhoff ayrıca, Kanal İstanbul projesinin bölgedeki depremsellik üzerindeki potansiyel etkilerinin bilimsel olarak daha detaylı araştırılması gerektiğini vurguladı.

Konferans sonunda katılımcılar, bilimsel verilere dayalı karar alma süreçlerinin önemine vurgu yaparak, İstanbul'un geleceği için hem politik hem de teknik sorumluluk çağrısında bulundu.