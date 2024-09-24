İstanbul'un Simgesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Gazze İçin Dev Hanzala Bayrağına Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika
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Dünya

İstanbul'un Simgesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Gazze İçin Dev Hanzala Bayrağına Ev Sahipliği Yapıyor

İstanbul\'un Simgesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Gazze İçin Dev Hanzala Bayrağına Ev Sahipliği Yapıyor

İstanbul'un simgelerinden biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Gazze'deki soykırımı unutturmamak amacıyla dev bir Hanzala bayrağına ev sahipliği yapıyor. Yenisanat Vakfı tarafından gerçekleştirilen bu etkinlik, Gazze'deki zulme dikkat çekmeyi amaçlıyor. Vakıf başkanı ve karikatürist Hasan Kaçan, Gazze'de süren Siyonist soykırımın 41.000'in üzerinde masum cana mal olduğunu belirtti. Bu anlamlı eylem, Gazze'deki acılara dikkat çekmeyi amaçlarken, sanatın gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor.

24.09.2024 10:02
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İstanbul'un simgelerinden biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, İsrail'in Gazze'deki soykırımına dikkat çekmek amacıyla Filistin'in sembolü haline gelen dev bir Hanzala bayrağı asıldı. Yenisanat Vakfı tarafından gerçekleştirilen eylem ile her gün binlerce aracın geçtiği köprüde, Gazze'deki zulmün unutulmaması amaçlanıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Hanzala bayrağı asıldı

Bayrağın boyutları 12x18 metre olarak tasarlanırken Vakıf başkanı ve karikatürist Hasan Kaçan, "Gazze'de süren Siyonist soykırım neredeyse yarısı çocuk olmak üzere 41.000'in üzerinde masumun canına kıydı. Dünyanın dört bir yanında vicdan sahibi insanlar bu soykırıma karşı seslerini yükseltmeye devam ediyor" şeklinde konuştu. Kaçan, bazı konuların gündemi değiştirmesi nedeniyle Gazze'deki trajedinin unutulmaması gerektiğini vurguladı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Hanzala bayrağı asıldı

SANATÇILARA FİLİSTİN ÇAĞRISI

Kaçan, uluslararası sanatçıların Filistin için seslerini yükseltmelerinin önemli olduğunu belirterek, "Biz de sanatçılar olarak bu ortak vicdana katkıda bulunmaya gayret ettik. Gazze'ye ses olmak, insanlığın vicdanını harekete geçirmek için buradayız" dedi.

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Son Dakika Dünya İstanbul'un Simgesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Gazze İçin Dev Hanzala Bayrağına Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'un Simgesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Gazze İçin Dev Hanzala Bayrağına Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika
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