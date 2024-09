İstanbul\'un Simgesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Gazze İçin Dev Hanzala Bayrağına Ev Sahipliği Yapıyor

Dünya

İstanbul'un simgelerinden biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, İsrail'in Gazze'deki soykırımına dikkat çekmek amacıyla Filistin'in sembolü haline gelen dev bir Hanzala bayrağı asıldı. Yenisanat Vakfı tarafından gerçekleştirilen eylem ile her gün binlerce aracın geçtiği köprüde, Gazze'deki zulmün unutulmaması amaçlanıyor.

Bayrağın boyutları 12x18 metre olarak tasarlanırken Vakıf başkanı ve karikatürist Hasan Kaçan, "Gazze'de süren Siyonist soykırım neredeyse yarısı çocuk olmak üzere 41.000'in üzerinde masumun canına kıydı. Dünyanın dört bir yanında vicdan sahibi insanlar bu soykırıma karşı seslerini yükseltmeye devam ediyor" şeklinde konuştu. Kaçan, bazı konuların gündemi değiştirmesi nedeniyle Gazze'deki trajedinin unutulmaması gerektiğini vurguladı.

SANATÇILARA FİLİSTİN ÇAĞRISI

Kaçan, uluslararası sanatçıların Filistin için seslerini yükseltmelerinin önemli olduğunu belirterek, "Biz de sanatçılar olarak bu ortak vicdana katkıda bulunmaya gayret ettik. Gazze'ye ses olmak, insanlığın vicdanını harekete geçirmek için buradayız" dedi.