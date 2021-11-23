Üye Girişi
İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak - Son Dakika

İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak

23.11.2021 11:57

Ukrayna istihbaratı tarafından hazırlanan rapor, Dünya'yı ayağa kaldırdı. Söz konusu raporda duyanları ürküten sözler yer aldı. Raporda, Rusya'nın Ocak ayına kadar 100 bin asker ile Ukrayna'ya girme hazırlığı yaptığı ve 3. Dünya Savaşı'nın yolda olduğu öne sürüldü.

Belarus ve Polonya arasındaki göçmen krizinin devam ettiği günlerde Ukrayna'dan korkutan bir haber geldi. Ukrayna istihbaratı tarafından hazırlanan raporda, Rusya'nın önümüzdeki Ocak ayında 100 bin askerle Ukrayna'ya girme hazırlığı yaptığı ve bu adımın 3. Dünya Savaşı'nı beraberinde getirebileceği iddia edildi.

ABD İSTİHBARATI DESTEK VERDİ

Ukrayna istihbaratı, söz konusu bilgilerin Amerikan istihbaratı ile de paylaşıldığını ve Amerikalıların bu teze destek verdiğini öne sürdü. Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerini işgal planı içerisinde olduğunu belirtiyor.

Dünyayı ayağa kaldıran istihbarat raporu: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak

PUTİN TİTİZLİKLE TAKİP EDİYOR

Ukrayna istihbarat raporundaki dikkat çeken bir diğer bilgi ise Putin'in hazırlıkları titizlikle takip ettiği yönünde. Rapora göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savaş hazırlıklarını ayrıntılı olarak takip ediyor.

Dünyayı ayağa kaldıran istihbarat raporu: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak

ÖN HAZIRLIK YAPTILAR

Ukraynalılar, saldırının detaylarını da paylaştı. İstihbarat raporuna göre Ukrayna'ya gerçekleştirilecek saldırıda 3 bin 500 paraşütçü kullanılacak. Kiev'de istihbaratı yöneten Ukraynalı Tuğgeneral Kyrylo Budanov da konuyla ilgili açıklama yaparak, önlem almaya başladıklarını ifade etti.

Dünyayı ayağa kaldıran istihbarat raporu: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak

"HÜKÜMETİ DEĞİŞTİRMEMİZİ İSTİYORLAR"

Budanov Rusya'nın amaçlarına ilişkin ise, "Ülke içerisindeki durumu giderek daha kötü hale getirerek, tehlikeli ve zor bir durum yaratmak istiyorlar. Bizi, hükümeti değiştirmek zorunda kalacağımız bir durumun içine sokmayı hedefliyorlar" diye konuştu. Budanov, Rusya'nın bu amacına ulaşamaması durumunda askeri operasyon yapacağını söyledi.

İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak

Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Ocak, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

2 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü 12:48 2 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü Asgari ücret ne kadar olacak: İşte bakanlık koridorlarında telaffuz edilen rakam! 12:34 Asgari ücret ne kadar olacak: İşte bakanlık koridorlarında telaffuz edilen rakam! Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor 11:43 Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor
Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır 11:23 Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır Son Dakika! 10:22 Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! 08:38 WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik!
Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı 07:58 Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı Görevden alınacağı söylenen Bakan Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını paylaşması dikkat çekti 07:39 Görevden alınacağı söylenen Bakan Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını paylaşması dikkat çekti

Son Dakika Haberleri
12:49 Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel: Yeni sezon ürünleri en az yüzde 70 zamla satılacak
12:48 2 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü
12:37 Şaşkınlığın bu kadarı! Balkonu yapıp kapıyı unuttular!
12:33 Asgari ücret ne kadar olacak: İşte bakanlık koridorlarında telaffuz edilen rakam!
12:21 Ayının saldırısına uğrayan işçiden gülümseten serzeniş: Ayıya hakkımı helal etmiyorum
12:14 Son Dakika! Dolar artışını sürdürüyor! 4 saatte 1 liradan fazla yükseldi
12:11 AKP milletvekilinin "Ayda iki kilo et yerine yarım kilo et, iki domates" tavsiyesi tepki çekti!
11:59 İşçi servisiyle otomobil çarpıştı!
11:57 İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak
11:52 5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise
Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel: Yeni sezon ürünleri en az yüzde 70 zamla satılacak Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel: Yeni sezon ürünleri en az yüzde 70 zamla satılacak         
12:49
Şaşkınlığın bu kadarı! Balkonu yapıp kapıyı unuttular! Şaşkınlığın bu kadarı! Balkonu yapıp kapıyı unuttular!         
12:38
5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise 5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise         
11:53
Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü         
11:36
Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı         
10:40
Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!" Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!"         
09:25
Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı         
07:59
Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü         
07:57
Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşı" sözlerine sert tepki: Yeter artık Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşı" sözlerine sert tepki: Yeter artık         
07:36
Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 193 kişi vefat etti, 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 193 kişi vefat etti, 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi         
21:13
Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi         
17:45
Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak         
17:06
Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım         
16:13
Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar         
16:11
Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru         
16:06
Ünlü futbolcu Maradona'nın hayatının anlatıldığı dizide inanılmaz sahneler Ünlü futbolcu Maradona'nın hayatının anlatıldığı dizide inanılmaz sahneler         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2021 12:55:36. #1.12#
SON DAKİKA: İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement