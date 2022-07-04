İsveç Başbakanı Andersson, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan üçlü muhtıraya ilişkin net konuştu: Sözleşmeye uyacağız

Madrid'de imzalanan Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü muhtıra ile birlikte iki ülke Türkiye'nin talep ettiği teröristleri iade etmeyi taahhüt etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Sözlerin tutulmasını bekliyoruz. İsveç 73 teröristi bize gönderecek. Şu anda 3-4'ünü gönderdiler ama yeterli değil. Adalet ve Dışişleri Bakanlığı, MİT yakın markaja alıp takibini yapacak" ifadelerini kullanmıştı.

"TÜRKİYE İLE YAPILAN ANLAŞMAYA UYACAĞIZ"

Almedalen Politika Formu'nda konuşan İsveç Başbakanı Magdalena Andersson imzalanan üçlü muhtırada yer alan teröristler iadesi maddesine değindi. Andersson, söz konusu anlaşmanın içeriği hakkında bilgi vermeyeceğini belirterek, "Türkiye ile yapılan anlaşmaya ve iadelerle ilgili sözleşmeye uyacağız." dedi.

"İSVEÇ VATANDAŞLARI İADE EDİLMEYECEK"

Terör faaliyetlerine karışmayanların endişe etmesine gerek olmadığını söyleyen Andersson, "İsveç vatandaşı olanlar ulusal ve uluslararası hukuka göre iade edilemeyecek. Terör faaliyetlerine katılmadıysanız endişelenmenize gerek yok." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE BÜYÜK TAVİZLER Mİ VERİLDİ?

Andersson, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreçleri hakkında Türkiye ile imzalanan üçlü muhtırada, Türkiye'ye büyük tavizler verildiği ve kamuoyunda sert eleştiriler aldığı konusundaki sorulara ise cevap vermedi.

"ERDOĞAN'IN ÖNÜNDE EĞİLMEK ÇOK KÜÇÜLTÜCÜ"

Anlaşma sonrası Aftonbladet yazarı Gazeteci Wolfgang Hansson, "Erdoğan'ın önünde eğilmek hiç de hoş değildi. Çok küçültücüydü. Beklentim o ki; İsveç'in ödediği geçici bir bedel olsun" sözleriyle hükümete yüklendi. Expressen yazarı Magnus Falkehed da "Bizim Başbakanımızın diz çöküp Erdoğan'ın ayakkabılarını diş fırçasıyla boyaması, İsveç'in Ukrayna'ya dönmemesi için anlaşılabilir." ifadesini kullandı.

"İSVEÇ İÇİN UTANÇ VERİCİ"

Eski Sosyal Demokrat hükümetinin Kalkınma Bakanı Pierre Schori ise "Türkiye ile yapılan bu anlaşma, İsveç için utanç verici." dedi.