Terör örgütü PKK yanlısı İsveçli eski vekil Kakabaveh: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına resmen diz çöktük - Son Dakika
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Terör örgütü PKK yanlısı İsveçli eski vekil Kakabaveh: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına resmen diz çöktük

09.11.2022 15:33

İsveç'te yeni hükümetin PKK terör örgütü ile arasına mesafe koyacağına yönelik açıklamaları Türkiye'ye iadesi istenen eski vekil Amineh Kakabaveh'in rahatını bozdu. Terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla tanınan Kakabaveh, "'Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında diz çöktük" dedi.

İsveç, PKK terör örgütü yanlısı eski vekil Amineh Kakabaveh'in açıklamaları ile çalkalanıyor. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un Ankara ziyareti ve yeni hükümetin terör örgütü PKK/ YPG ile arasına mesafe koyacağına yönelik açıklamaları Kakabaveh'i rahatsız etti.

"ERDOĞAN'IN KARŞISINDA DİZ ÇÖKTÜK"

Türkiye'ye iadesi istenen İsveçli vekil Aftonbladet gazetesine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; 'Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında diz çöktük.' Kakabaveh İsveç vatandaşı olmaktan utandığını da sözlerine ekledi.

Terör örgütü PKK yanlısı İsveçli eski vekil: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına resmen diz çöktük
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile baş başa görüşmüştü.

2022'DE ADAY OLMAMIŞTI

İsveç'te 2018 seçimlerinde Sol Parti'den milletvekili olarak parlamentoya giren Kakabeveh 2022'de aday olmamıştı.

RUS TEHDİDİNDEN SONRA HAREKETE GEÇMİŞLERDİ

Rusya tehdidi karşısında askeri tarafsızlık politikasından vazgeçen Finlandiya ve İsveç dün NATO'ya üyelik için resmen başvurmuştu. Bu iki ülkenin üyeliği konusunda çekinceleri olan Türkiye ise üyelik sürecini bloke etme kararı almıştı. Haziran ayında yapılan NATO Zirvesi'nde İsveç'te o dönem iktidarda olan merkez sol hükümet ve Finlandiya hükümeti, Türkiye ile bir mutabakat zaptı imzalamıştı.

Terör örgütü PKK yanlısı İsveçli eski vekil: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına resmen diz çöktük
Amineh Kakabaveh.

TÜRKİYE'NİN TALEPLERİ NELER?

Buna göre İsveç ve Finlandiya, Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren terör örgütü PKK'nın kolu YPG'ye desteği kesip, 2019'da Suriye'ye operasyon nedeniyle Türkiye'ye uygulanan silah ambargosunu da kaldırmayı taahhüt etmişti. Bu iki ülke, Ankara'nın talep ettiği terör şüphelilerini de Türkiye'ye iade edecekti. Bu koşulların yerine getirilmesi karşılığında da Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine vetosunu kaldıracaktı. İsveç'te 11 Eylül'de yapılan seçimler sonrasında iktidara gelen merkez sağ hükümet, Türkiye'nin taleplerini karşılama konusunda daha kararlı bir tutum sergilemişti.

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Recep Tayyip Erdoğan, İsveç, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Terör örgütü PKK yanlısı İsveçli eski vekil Kakabaveh: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına resmen diz çöktük - Son Dakika
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