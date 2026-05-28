İsviçre'de dehşet anları! Tekbir getirip önüne çıkan 3 kişiyi bıçakladı

28.05.2026 14:39
İsviçre’nin Winterthur kentindeki tren istasyonunda meydana gelen bıçaklı saldırıda 3 kişi yaralandı. Görgü tanıkları, saldırganın olay sırasında tekbir getirdiğini belirtirken, bölgede bulunan okul çocukları öğretmenleri tarafından güvenli alana götürüldü. Polis kısa sürede saldırganı gözaltına alırken, yaralanan 3 kişinin hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Olayın nedeni araştırılıyor.

İsviçre’de gündüz saatlerinde gerçekleşen bıçaklı saldırı ülkede büyük yankı uyandırdı. Zürih yakınlarındaki Winterthur tren istasyonunda meydana gelen olayda, elinde bıçak bulunan bir saldırgan çevredekilere saldırdı.

TEKBİR GETİRİP BIÇAĞINA SARILDI

Zürih Kantonu Polisi’nin açıklamasına göre, 31 yaşındaki İsviçre vatandaşı saldırgan sabah saat 08.30 sıralarında istasyonda bulunan 3 kişiyi bıçakladı. Görgü tanıkları, saldırganın olay sırasında tekbir getirdiğini söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de saldırganın elini havaya kaldırarak sokakta koştuğu ve bağırdığı görüldü.

ÖĞRETMEN ÇOCUKLARI KORUDU

Olay sırasında tren istasyonu yakınında bulunan bir grup okul çocuğunun saldırganın önünden geçtiği belirtildi. Görgü tanıkları, öğretmenin çocukları korumak için hızla müdahale ettiğini aktardı. Bir tanık, “Elinde bıçak vardı. Herkes bağırıyor ve kaçıyordu” ifadelerini kullandı.

“TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU”

İstasyondan geçen bir öğrenci ise saldırganın çok yakınında bulunduğunu söyledi. Tanık öğrenci, “Arkamdaki adamın beş ya da altı kez çok öfkeli şekilde tekbir getirdiğini duydum. Sonradan düşününce tüylerim diken diken oldu” dedi.

3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Polis, saldırıda yaralanan 28, 43 ve 52 yaşlarındaki üç İsviçre vatandaşının hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin ise henüz resmi açıklama yapılmadı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine kısa sürede ulaşan polis ekipleri saldırganı tren istasyonunda yakalayarak gözaltına aldı. Polis, saldırının ardından istasyon çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı ve soruşturma başlattı.

SALDIRININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yetkililer, saldırının motivasyonuna ilişkin henüz resmi açıklama yapmadı. İsviçre polisi olayın tüm yönleriyle araştırıldığını duyurdu.

