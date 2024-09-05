Lampedusa Açıklarında Göçmen Teknesi Battı: 21 Kayıp

Dünya

(ANKARA) - İtalyan sahil güvenliği, Lampedusa adası açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin battığını, 7 kişinin kurtarıldığını ve denizde kaybolan 21 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

İtalyan sahil güvenliği, dün yaptığı açıklamada, tamamı Suriye uyruklu erkeklerden oluşan 7 kazazedenin Lampedusa'nın yaklaşık 18,5 kilometre güneybatısında yarı batık bir tekneden çıkarıldığını açıkladı.

Kazazedeler, kurtarma ekiplerine "Pazar günü Libya'dan yola çıktıklarını, aralarında üç çocuğun da bulunduğu 21 kişinin sert hava koşulları nedeniyle denize düştüğünü" söyledi.

Sahil güvenlik, olayın ardından kurtarılan kazazedelerin Lampedusa'ya ulaştırıldığını ve denize düşerek kaybolan 21 kişiyi aramak için deniz ve hava birliklerinin görevlendirildiğini, aynı zamanda Tunus, Malta ve Libya kurtarma ekiplerine yardım çağrısında bulunulduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) İtalya ofisi yaptığı açıklamada, Trablus'un batısındaki Sabratha limanından hareket ettiği düşünülen teknede Sudan uyruklu göçmenlerin de bulunduğunu söyledi.

UNHCR İtalya Başkanı Chiara Cardoletti, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda hayatta kalanların durumunun "kritik" olduğunu ve kazazedelerin denizde yakınlarını kaybettiklerini açıkladı.

Akdeniz'de ölen ve kaybolan göçmenlerin sayıları açıklandı

Birleşmiş Milletler Göç Örgütü'nün (IOM) yayınladığı bir rapora göre geçen yıl 2 bin 500'den fazla, bu yıl ise bin 47 göçmen bu güzergahı geçmeye çalışırken öldü ya da kayboldu.

Raporda yer alan bilgilere göre, geçen yıl 212 binden fazla göçmen ve mülteci Kuzey Afrika'dan Orta Akdeniz'i geçmeye çalıştı.

Çeşitli Akdeniz rotaları üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışırken en az 3 bin 105 kişi hayatını kaybetti veya denizde kayboldu.