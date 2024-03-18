İtalya'da İlkokulun Ramazan Bayramı Tatili Kararı Tartışma Yarattı - Son Dakika
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İtalya'da İlkokulun Ramazan Bayramı Tatili Kararı Tartışma Yarattı

İtalya\'da İlkokulun Ramazan Bayramı Tatili Kararı Tartışma Yarattı

İtalya'nın kuzeyindeki bir ilkokulun Ramazan Bayramı'nın ilk gününü tatil ilan etmesi, aşırı sağcı politikacılar tarafından eleştirildi. Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, bu kararın İtalya'nın değerlerine aykırı olduğunu savundu. Okulun müdürü ise tatil kararını herkese eşit haklar garanti etmek için aldıklarını belirtti. Karar, aşırı sağcı Lig Partisi tarafından da eleştirildi. Belediye Başkanı ise okulun kararını medeniyet göstergesi olarak destekledi.

18.03.2024 14:07  Güncelleme: 14:10
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İtalya'nın kuzeyindeki bir ilkokulun Ramazan Bayramı'nın ilk gününü tatil ilan etmesine aşırı sağcı politikacılardan tepki geldi.

Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, bu kararın İtalya’nın değerlerine aykırı olduğunu savundu ve kabul edilemeyeceğini söyledi.

Milano kenti yakınlarındaki Pioltello kasabasında yaklaşık 1200 öğrencili Iqbhal Masih İlkokulu'nun yönetimi, bu yıl Paskalya gibi Ramazan Bayramı’nda da okulu bir gün tatil etme kararı aldı.

İsmini, çocuk işçiliğine karşı mücadelenin sembolü, öldürülen Pakistanlı Hristiyan çocuk Iqbhal Masih’ten alan okuldaki öğrencilerin yüzde 40 kadarının Müslüman ailelerden geldiği belirtiliyor.

Okulun müdürü Alessandro Fanfoni, geçen yıllarda Ramazan Bayramı’nın ilk gününde devamsızlığın çok artması nedeniyle bu sene bu günü tatil etme kararı aldıklarını söyledi.

Il Fatto Quotidiano gazetesine konuşan Fanfoni, “Gerçeklere gözlerimizi kapatamayız. Bu bayram birçok öğrencimiz için bir gelenek, üstelik İtalyan sınıf arkadaşları da sıklıkla onlara katılarak bu anı paylaşıyor” dedi.

Okul müdürü, tatil kararını "herkese eşit haklar garanti etmek için" aldıklarını, polemiğe gerek olmadığını belirtti.

Ancak karar, özellikle koalisyon hükümetinin ortaklarından aşırı sağcı Lig Partisi tarafından polemiklere konu edildi.

Partiden Milanolu Avrupa Parlamentosu Üyesi Silvia Sardone, kararı “İslamlaşma sürecini güçlendirici bir adım” diye eleştirdi.

Lig lideri ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini de benzer şekilde tepki göstererek, “Kimileri başkalarını ‘rencide etme’ korkusuyla sınıflardaki haçlar gibi Katolik sembollerini kaldırmak isterken, Milano yakınlarında bir müdür, okulu Ramazan sonunda kapatmaya karar verdi. Bu, ülkemizin değerlerine, kimliğine, geleneklerine aykırı, kabul edilemez bir seçim” dedi.

Salvini, İtalya ve Avrupa için böyle bir “model” istemediklerini de söyledi.

Aynı partiden Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara, Pioltello kasabasındaki okulun Ramazan Bayramı tatili kararının incelenmesi talimatı verdiğini açıkladı.

Belediye Başkanı: Medeniyet göstergesi

İtalyan basını, ülkede ilk kez bir devlet ilköğretim okulunun Ramazan Bayramı için kapanacağını belirtti.

Sağ çizgideki Libero gazetesi de bugün haberi baş sayfasından ‘Sınıfta şeriat, haçlar ise yasak’ başlıklı bir yorum eşliğinde verdi.

Pioltello Belediye Başkanı Ivonne Cosciotti ise okulun kararına “medeniyet göstergesi” diye destek verdi.

Cosciotti, İtalyan ANSA ajansına yaptığı açıklamada, kasabadaki okullarda haç da bulunduğunu, geleneklere saygı gösterildiğini söyledi.

Belediye başkanı tepkilere de “Anlaşmazlık çıkarmak için her yola başvuruluyor ama çocuklar okula birlikte gidiyorlar ve ebeveynlerinden daha ilerideler” diye yanıt verdi.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya İtalya'da İlkokulun Ramazan Bayramı Tatili Kararı Tartışma Yarattı - Son Dakika

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