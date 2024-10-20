İtalya’da Sel: 1 Ölü, Yüzlerce Tahliye

Dünya

İtalya’nın birçok bölgesinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtınanın yol açtığı sellerde en az bir kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi kurtarma operasyonlarıyla güvenli bölgelere tahliye edildi.

Emilia Romagna bölgesindeki Bologna kentine dün 160 mm yağış düştü.

Bologna’ya bağlı Pianoro kasabasında sel sularına kapılarak kaybolan 20 yaşındaki bir kişinin bugün cansız bedenine ulaşıldı.

Bologna Belediye Başkanı Matteo Lepore gece boyunca kentte 2.000’den fazla kişinin tahliye edildiğini, 3.500 ailenin elektriksiz kaldığını açıkladı.

Belediye başkanı sosyal medyada yayımladığı videoyla kent halkından araba kullanmamalarını, mümkün olduğunca evden çıkmamalarını istedi.

Cumartesi günü olumsuz hava koşulları nedeniyle en yüksek risk seviyesi anlamına gelen ‘kırmızı alarm’ ilan edilen Emila Romagna bölgesinde bugün bir alt seviye olan ‘turuncu alarm’ geçerli.

Emilia Romagna bölgesi geçen ayki Boris Fırtınası’ndan da ağır şekilde etkilenmişti.

Bölgede Mayıs 2023’teki şiddetli yağış ve heyelanlarda ise 17 kişi hayatını kaybetmiş, 8.5 milyar euro’luk hasar meydana gelmişti.

Pazar günü İtalya’nın 20 bölgesinden 5’inde turuncu, 13’ünde sarı alarm ilan edildi.

Meteorolji uzmanları hafta başında da ülkenin güney bölgelerinde, özellikle Calabria ve Sicilya’da fırtına ve yağışların süreceğini öngörüyor.

‘Kahraman’ kadına vatandaşlık çağrısı

Ülkenin güneyindeki Sicilya adasında da dün etkili olan yağışlar birçok kentte caddeleri su basmasına yol açtı.

Adanın bazı kesimlerinde aylardır kuraklık yaşanıyor, su kesintilerine gidiliyordu.

Catania kentinin merkezindeki bir ana caddede sulara kapılan bir adamın kurtarılma anı sosyal medyada en çok paylaşılan görüntülerden oldu.

Mağazalarla dolu caddede motosikletten düşerek sürüklenen adam, sel sularına giren genç bir kadın tarafından kurtarıldı.

Ayağa kalkamadığı görülen adamı sürükleyerek bir mağazanın girişine kadar götüren kadının 28 yaşındaki Nijerya göçmeni Angela Isaac olduğu belirlendi.

İtalya basınının bugün söyleşiler yaptığı Isaac, yakındaki bir barda çalışırken motosikletten düşen adamı görür görmez yardıma koştuğunu anlattı.

Sosyal medyada Isaac’a vatandaşlık verilmesi çağrıları gelirken Sicilya Bölge Meclisi üyesi Matteo Sciotto da kadına liyakat madalyası verilmesi için bölge yönetimine başvuracağını açıkladı.