İtalya'da Yasa Dışı Göç Operasyonu: 13 Gözaltı - Son Dakika
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İtalya'da Yasa Dışı Göç Operasyonu: 13 Gözaltı

İtalya\'da Yasa Dışı Göç Operasyonu: 13 Gözaltı

İtalya'da düzenlenen operasyonda, Türkiye ve Irak merkezli göç örgütüne üye 13 kişi gözaltına alındı.

22.10.2024 17:13
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İtalya’da yapılan bir operasyonla, Türkiye ve Irak merkezli olduğu iddia edilen bir yasa dışı göç örgütüne üye oldukları gerekçesiyle 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltındakilerin Irak, Pakistan ve Afganistan vatandaşı oldukları açıklandı.

Ülkenin güneyindeki Calabria bölgesi savcılığına bağlı olarak yapılan operasyonda gözaltına alınan kişiler yasa dışı göçe yardım ve kara para aklamakla suçlanıyor.

Calabria Savcılığı’nda dün yapılan basın toplantısında verilen bilgilere göre örgüt göçmenleri Türkiye ve Yunanistan kıyılarından İtalya’ya deniz yoluyla getiriyor, ardından da İtalya’nın kuzeyindeki Ventimiglia sınırından Fransa’ya sokuyordu.

Bu yolla İtalya’ya getirilen bazı göçmenlerin daha sonra İngiltere ve İzlanda’ya kadar ulaştığı belirlendi.

Mali Polis’in Organize Suç Soruşturma Servisi (SCICO) öncülüğünde yapılan incelemelerde, göçmenlerin yolculuk başına 15 bin euro’ya varan ücretler ödediği tespit edildi.

Yasa dışı seyahat acentası

Örgütün “köklerinin” Türkiye ve Irak’ta olduğu, İtalya, Yunanistan ve Fransa’da da “dalları” bulunduğu belirtiliyor. Calabria bölgesindeki liman kenti Crotone’de aktif “İtalya hücresinin”, “yasa dışı bir seyahat acentası” gibi faaliyet gösterdiği açıklandı.

İtalya’nın Calabria kıyılarına getirilen düzensiz göçmenlerin ağırlıklı olarak Irak, İran, Afganistan, Pakistan, Suriye, Lübnan gibi ülkelerden geldiği bilgisi paylaşıldı.

Mali Polis’in Calabria bölge komutanı General Gianluigi D'Alfonso, “Türkiye’den gelen göçmenler sıklıkla Crotone kıyılarını tercih ediyor. Bunun sebeplerinden biri de Lampedusa gibi adaların aksine burada doğrudan kıtaya ulaşmış oluyorlar ve denizi geçmeden Avrupa’nın kuzeyine doğru yol alıyorlar” dedi.

SCICO’dan General Antonio Quintavalle de yapılan incelemelerde elde ettikleri bulguları “Crotone, yasa dışı bir seyahat acentasının merkezi” diye açıkladı.

Quintavalle burada özellikle göçmenlerin İtalya’nın kuzeyine ve diğer Avrupa ülkelerine geçişlerinin organize edildiğini söyledi.

1500 euro’ya pasaport

Örgütün elinde Türkiye’de çok sayıda pasaport bulunduğu belirlendi. Ağırlıkla Irak’a ait olan bu pasaportların göçmenlere 700-1500 euro arası ücretlerle tahsis edildiği açıklandı.

Savcılık ve Mali Polis yetkililerinin açıklamalarına göre Türkiye’den İtalya’nın Calabria kıyılarına deniz yoluyla ulaşmak için de insan kaçakçıları 7000-10000 euro ücret alıyordu. Ardından İtalya içinde kara yoluyla seyahatler ve Fransa’ya geçmek için de ekstra ücret talep ediliyordu.

“Levante” (Doğu) adı verilen operasyonda, yasa dışı göç organizasyonuna destek için kullanıldıkları gerekçesiyle İtalya’nın Roma, Milano ve Ventimiglia kentlerindeki iki mini-market ve bir telefon mağazasına el konuldu. Bu işletmelerin para transferi için kullanıldığı iddia ediliyor.

Soruşturmada yapılan telefon dinlemelerinde de insan kaçakçılarının göçmenlerden “güvercin” ya da “koyunlar” diye söz ettiği belirlendi.

Başbakan Meloni güvenlik güçlerine teşekkür etti

Operasyonun dün açıklanmasının ardından Başbakan Giorgia Meloni, “insan kaçakçılığı ve kara para aklamaya adanmış uluslararası bir suç örgütünün dağıtılmasını sağlayan muhteşem operasyon için” güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Meloni, “köle tacirleri” diye nitelediği zanlıları, “İnsanların daha iyi bir yaşam yönündeki meşru arzularını kendi kârlarını artırmak için istismar etmekle” suçladı.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya İtalya'da Yasa Dışı Göç Operasyonu: 13 Gözaltı - Son Dakika

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