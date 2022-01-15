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İtalya hükümetinin polislere dağıttığı pembe maske, ortalığı karıştırdı - Son Dakika
BBC

İtalya hükümetinin polislere dağıttığı pembe maske, ortalığı karıştırdı

15.01.2022 13:54
İtalya hükümetinin polislere dağıttığı pembe maske, ortalığı karıştırdı

İtalya'da korona tedbirleri kapsamında hükümetin polislere dağıttığı maskelerin bir kısmının pembe olması karışıklık yarattı. Polis memurları sendikası bu rengin görevlerine uygun olmadığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

İtalya'da koronavirüs salgını nedeniyle özel komiserlik tarafından tüm kamu çalışanlarına yollanan Ffp2 tipi maskelerin bir kısmı pembe çıktı. Emniyet teşkilatının yanı sıra hastanelere ve okullara da yollanan pembe maskelere polislerden itiraz geldi.

"CİDDİYETİMİZİ TEHLİKEYE DÜŞÜRÜYOR"

Polis memurları sendikası, Emniyet Genel Müdürü Lamberto Giannini'ye bir dilekçe yazarak pembe maskelerin polis üniformasının ciddiyetini ve görevin gerektirdiği otoriteyi tehlikeye düşürdüğünü savundu.

"KIYAFETİMİZİN SAYGI UYANDIRMASI ŞARTTIR"

Polis sendikası Sap, "Ettiğimiz yemin, üniformamızın şerefle ve ait olduğu kuruma saygıyla taşınmasını gerektirir. Özellikle de güvenlik güçlerine yönelik hoşnutsuzluğun arttığı bir dönemde kıyafetimizin ciddiyet ve saygı uyandırması şarttır" diye yazdı.

BEYAZ, MAVİ VE SİYAH RENK MASKE TALEP ETTİLER

Sendika Genel Sekreteri Stefano Paolini, "uygun olmayan bir renkteki maskelerin neden alındığını anlayamadıklarını" belirtti ve "umarız kamu parası çarçur edilmiş olmaz" dedi. Paolini, polislere acilen üniformalarıyla uyumlu beyaz, mavi, lacivert ya da siyah maskeler gönderilmesini talep etti.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI SAÇMA BULDU

İtalyan basını polisin pembe renkle maske paketlerini açınca "büyük bir şaşkınlıkla" karşılaştığını belirtti ve bu maskelere direnişi bir "isyan" diye yorumladı. Sosyal medyada ise pembe renkli maskelerin polise uygun olmadığını savunanların yanı sıra bu görüşü "saçma," "arkaik" ve "acıklı" bulanlar da oldu.

Pembe maske direnişini eleştiren sosyal medya kullanıcıları "Bir polis acil bir durumda mavi, pembe, beyaz, siyah gibi renklere bakmamalı," "Tabancalar, makineli tüfekler, coplarla donatılmış insanlar pembe maskeyle daha az otorite sahibi görünmekten endişe ediyor," "Pembe maskenin erkekliklerini tehdit etmesi, copa neden bu kadar önem verdiklerini açıklıyor" gibi yorumlar yaptı.

KAMUYA AÇIK YERLERDE MASKE TAKMAK ZORUNLU

İtalya'da açık hava da dahil kamuya açık her yerde maske kullanımı zorunlu. Konser, gösteri, spor müsabakaları gibi kalabalık ortamlarda ve toplu taşıma araçlarında koruyuculuğu yüksek Ffp2 tipi maske takmak gerekiyor. Ülkede salgının başından bu yana kaydedilen can kaybı 140 bini, toplam vaka sayısı da 8 milyonu geçti.

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İtalya, Polis, Kamu, 112, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İtalya hükümetinin polislere dağıttığı pembe maske, ortalığı karıştırdı - Son Dakika Dünya

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SON DAKİKA: İtalya hükümetinin polislere dağıttığı pembe maske, ortalığı karıştırdı - Son Dakika
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