Japonya'da 5 dakikalık gecikme krizi: Bakan koridorlarda depar attı
Japonya'da 5 dakikalık gecikme krizi: Bakan koridorlarda depar attı

Japonya'da 5 dakikalık gecikme krizi: Bakan koridorlarda depar attı
07.03.2026 16:53  Güncelleme: 17:09
Japonya'nın Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Akiko Onoda, Kabine toplantısına sadece 5 dakika geç kalınca Başbakanlık binasında adeta bir maratoncu gibi koştu. Yaşanan gecikmenin ardından kameralar karşısına geçerek özür dileyen Onoda, otoyolda seyir halindeyken yaşanan kaza nedeniyle trafik tamamen durduğu için geciktiğini söyleyerek ''Kriz yönetimimi geliştireceğim'' dedi.

Japonya'nın Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Akiko Onoda, Kabine toplantısına 5 dakika geç kalınca Başbakanlık binasında koşarken görüntülendi. O anlar sosyal medyada "Japon disiplininin simgesi" olarak viral oldu.

Dünyanın en dakik ülkelerinden biri olan Japonya'da, devletin zirvesinde alışılagelmişin dışında bir hareketlilik yaşandı. Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Akiko Onoda, sabah saatlerinde düzenlenen kritik Kabine toplantısına sadece 5 dakika geç kalınca, resmi protokolü bir kenara bırakıp toplantı salonuna yetişmek için koridorlarda depar attı.

KOLTUĞU BOŞ KALDI

Sabah saat 08:20 sularında başlayan toplantı öncesi basına servis edilen görüntülerde, Bakan Onoda'nın koltuğunun boş olduğu fark edildi. Toplantı başladıktan kısa bir süre sonra Başbakanlık binasına (Kantei) giriş yapan Onoda'nın, beraberindeki heyetle birlikte merdivenleri ve koridorları hızla koşarak geçmesi kameralara yansıdı.

GECİKMENİN NEDENİNİ ÖZÜR DİLEYEREK AÇIKLADI

Olayın ardından düzenlenen basın toplantısında kameraların karşısına geçen Bakan Onoda, halktan ve kabine üyelerinden özür dileyerek gecikmenin nedenini açıkladı:

"Otoyolda seyir halindeyken meydana gelen bir kaza nedeniyle trafik tamamen durdu ve ilerleyemedim. Bu gecikme için içtenlikle özür dilerim. Kriz yönetimimi daha sıkı tutacağım."

JAPON DİSİPLİNİ YİNE GÜNDEMDE

Japonya'da "Kantei Dash" (Başbakanlık Koşusu) olarak adlandırılmaya başlanan bu görüntüler, ülkede dakikliğe verilen önemi bir kez daha gözler önüne serdi. Sosyal medya kullanıcıları, "5 dakika için bu kadar çaba sarf edilmesi, işe ve topluma duyulan saygının bir göstergesidir" yorumlarında bulundu.

  Adam Adam:
    Ankara'da iftara giderken protokol için yol yarım saatten fazla durdurulunca herkes iftarına geç kaldı.
