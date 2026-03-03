Japonya\'da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı

Orta Doğu'da süren savaşın gölgesinde Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ihtimali küresel enerji piyasalarını tedirgin ederken, Japonya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Japonya Başbakanı, ülkenin 254 günlük petrol rezervine sahip olduğunu duyurdu.

HÜRMÜZ BOĞAZI ENDİŞESİ

Küresel petrol ticaretinin önemli bir kısmının geçtiği Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek uzun süreli bir kapanmanın, başta Asya ülkeleri olmak üzere enerji ithalatçısı ekonomiler üzerinde ciddi baskı oluşturabileceği belirtiliyor. Japonya Başbakanı, boğazın uzun süre kapalı kalmasının Japon ekonomisi için ciddi bir tehdit anlamına geleceğini ifade etti.

JAPONYA ENERJİDE DIŞA BAĞIMLI

Enerji kaynakları bakımından büyük ölçüde dışa bağımlı olan Japonya, petrol ihtiyacının önemli bölümünü Orta Doğu'dan karşılıyor. Bu nedenle Hürmüz Boğazı'ndaki olası bir kesinti, ülkenin enerji arz güvenliği açısından kritik risk olarak değerlendiriliyor.

254 GÜNLÜK REZERV VURGUSU

Başbakan, mevcut koşullarda Japonya'nın 254 günlük stratejik petrol rezervine sahip olduğunu belirterek, kısa vadeli arz şoklarına karşı hazırlıklı olduklarını vurguladı. Ancak uzmanlar, küresel enerji akışında uzun süreli bir aksamanın fiyatlar üzerinde sert yükselişlere yol açabileceğine dikkat çekiyor.

Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek gelişmelerin yalnızca bölge ülkelerini değil, küresel ekonomi ve enerji piyasalarını da doğrudan etkilemesi bekleniyor.