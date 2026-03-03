Japonya'da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Japonya'da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı

Haberin Videosunu İzleyin
Japonya\'da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı
03.03.2026 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Japonya\'da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı
Haber Videosu

Japonya Başbakanı, süren savaş nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın uzun süre kapalı kalmasının Japon ekonomisi için ciddi risk oluşturacağını belirtirken, ülkenin olası arz kesintilerine karşı 254 günlük stratejik petrol rezervine sahip olduğunu açıkladı; enerji ihtiyacının büyük bölümünü Orta Doğu'dan karşılayan Japonya için boğazdaki gelişmeler kritik önem taşıyor.

Orta Doğu'da süren savaşın gölgesinde Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ihtimali küresel enerji piyasalarını tedirgin ederken, Japonya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Japonya Başbakanı, ülkenin 254 günlük petrol rezervine sahip olduğunu duyurdu.

HÜRMÜZ BOĞAZI ENDİŞESİ

Küresel petrol ticaretinin önemli bir kısmının geçtiği Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek uzun süreli bir kapanmanın, başta Asya ülkeleri olmak üzere enerji ithalatçısı ekonomiler üzerinde ciddi baskı oluşturabileceği belirtiliyor. Japonya Başbakanı, boğazın uzun süre kapalı kalmasının Japon ekonomisi için ciddi bir tehdit anlamına geleceğini ifade etti.

JAPONYA ENERJİDE DIŞA BAĞIMLI

Enerji kaynakları bakımından büyük ölçüde dışa bağımlı olan Japonya, petrol ihtiyacının önemli bölümünü Orta Doğu'dan karşılıyor. Bu nedenle Hürmüz Boğazı'ndaki olası bir kesinti, ülkenin enerji arz güvenliği açısından kritik risk olarak değerlendiriliyor.

254 GÜNLÜK REZERV VURGUSU

Başbakan, mevcut koşullarda Japonya'nın 254 günlük stratejik petrol rezervine sahip olduğunu belirterek, kısa vadeli arz şoklarına karşı hazırlıklı olduklarını vurguladı. Ancak uzmanlar, küresel enerji akışında uzun süreli bir aksamanın fiyatlar üzerinde sert yükselişlere yol açabileceğine dikkat çekiyor.

Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek gelişmelerin yalnızca bölge ülkelerini değil, küresel ekonomi ve enerji piyasalarını da doğrudan etkilemesi bekleniyor.

Uluslararası İlişkiler, Hürmüz Boğazı, Orta Doğu, Japonya, Ekonomi, Enerji, Japon, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Japonya'da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Türkiye’deki ABD üssü vuruldu“ iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama "Türkiye'deki ABD üssü vuruldu" iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama
Şevket Çoruh, İlker Ayrık ve İvana Sert Dubai’de mahsur kaldı Şevket Çoruh, İlker Ayrık ve İvana Sert Dubai'de mahsur kaldı
Fenerbahçe’de 10 günlük kabus Fenerbahçe'de 10 günlük kabus
Galatasaray maçı öncesi Liverpool’da deprem Galatasaray maçı öncesi Liverpool'da deprem
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD’den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL’ye yükseliyor Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL'ye yükseliyor
Savaşta tansiyon yükseliyor İran, Tel Aviv’i böyle vurdu Savaşta tansiyon yükseliyor! İran, Tel Aviv'i böyle vurdu
Galatasaray’ı bekleyen büyük tehlike Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
AK Parti’den bayram ikramiyesine zam bekleyen emeklileri üzen açıklama AK Parti'den bayram ikramiyesine zam bekleyen emeklileri üzen açıklama

11:28
Hakem düdüğü çalınca yere yığıldılar
Hakem düdüğü çalınca yere yığıldılar
11:07
Körfez’de kaos planı İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Körfez'de kaos planı! İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
10:40
Bahçeli: Hamaney’in öldürülmesi alçaklıktır
Bahçeli: Hamaney'in öldürülmesi alçaklıktır
10:39
İran’ın yerine hangi ülke katılacak Dünya Kupası’nda savaş için alarmı
İran'ın yerine hangi ülke katılacak? Dünya Kupası'nda savaş için alarmı
10:38
Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok
Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok
10:29
İsrail, Lübnan’a kara saldırısı başlattı
İsrail, Lübnan'a kara saldırısı başlattı
10:06
İran Kadın Milli Futbol Takımı 160’tan fazla çocuğun ölmesine kayıtsız kalmadı
İran Kadın Milli Futbol Takımı 160'tan fazla çocuğun ölmesine kayıtsız kalmadı
10:04
Mart ayı kira artış oranı belli oldu
Mart ayı kira artış oranı belli oldu
10:03
Enflasyon şubat ayında 2,96 arttı, yıllık 31,53 oldu
Enflasyon şubat ayında 2,96 arttı, yıllık 31,53 oldu
09:47
İran’ın büyük hatası MOSSAD, Hamaney’i nasıl bu kadar kolay öldürdüklerini anlattı
İran'ın büyük hatası! MOSSAD, Hamaney'i nasıl bu kadar kolay öldürdüklerini anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 11:40:37. #7.12#
SON DAKİKA: Japonya'da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.