Japonya ve İngiltere Teknik Resesyona Girdi

Japonya ekonomisi, 2023 yılının son çeyreğinde yıllık olarak yüzde 0,4 daraldı. Üçüncü çeyrekte ise daralma yüzde 3,3 olmuştu. Böylece Japonya teknik olarak resesyona girdi. Ayrıca dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi iken dördüncülüğe düştü ve yerini Almanya’ya kaptırdı.
Piyasa, Japonya’nın gelen son çeyrek büyümesini yüzde 1,4 oranında genişleme olarak bekliyordu. O yüzden bu veri, piyasanın beklentisinin çok altında kaldı.
Büyümenin düşük gelmesinde hem hanehalkı tüketiminde hem de yatırım harcamalarında görülen gerileme rol oynuyor.
Çin’den gelen talebin azalması, tüketimde yavaşlama ve Toyota’daki üretimin durması yüzünden bu çeyreğin de parlak geçmesi beklenmiyor.
Bu durumda Japonya Merkez Bankası’nın gevşek para politikasından çıkma planları zorlanabilir.
Dünyanın negatif faiz uygulayan tek büyük para otoritesi olan Japonya Merkez Bankası (BOJ), gelen bu veriler yüzünden pozitif alana beklenenden daha geç dönebilir.
Japonya’daki Dai-ichi Life Araştırma Enstitüsü’nde kıdemli ekonomist olan Yoshiki Shinke, Reuters’a yaptığı açıklamada, “İç talebin en büyük ayakları olan tüketimdeki azalma ve yatırımlardaki zayıflık asıl şaşırtıcı olan. Büyüme için bir ateşleyici olmadığı takdirde ekonomi hız kazanamayacak” dedi.
İki çeyrek üst üste daralma yaşayan ekonomilerin teknik resesyona girdiği varsayılıyor.
Büyümede hız kaybeden tek gelişmiş ülke Japonya olmadı, İngiltere de teknik resesyona girdi.
İngiltere ekonomisi 2023’ün son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 daraldı. Bir önceki çeyrekte de yüzde 0,1 küçülmüştü.
Ülke ekonomisi yılın son çeyreğinde yıllık bazda ise yüzde 0,2 daraldı.
Ekonomistler, resesyonun kısa süreceğini düşünse de bu veriler İngiltere Başbakanı Rishi Sunak için olumsuz bir tablo çiziyor.
Son kamuoyu anketlerinde iktidardaki Muhafazakar Parti, İşçi Partisi’nin gerisinde gözüküyor.
Japonya merkezli MUFG Bank’tan kıdemli ekonomist Henry Cook, “Her ne kadar bu veriler hayal kırıklığı yaratsa da panik olmak için bir neden yok” yorumunda bulunuyor.
Cook’a göre işsizlik halen tarihi düşük seviyelerinde, tüketici güveni büyümüş durumda ve bir kriz ortamı yok.
Son Dakika › Dünya › Japonya ve İngiltere Teknik Resesyona Girdi - Son Dakika
Ocak ayında Türkiye genelinde konut satışları, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 17.8 geriledi. İstanbul toplam satışlardan aldığı yüzde 16.7 payla ilk sırada yer aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'de mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı geçen yıl yüzde 52,7'ye yükseldi. Mutlu olduğunu belirten erkeklerin oranı artarken, evli bireylerin daha mutlu olduğu tespit edildi. Hayat pahalılığı ise ülkedeki en büyük sorun olarak görüldü.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Operasyonların teröristler etkisiz hale getirilene kadar devam edeceği belirtildi.
İstanbul Barosu, Erzincan'daki maden faciasının ardından maden şirketi Anagold Madencilik ve Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayette, faciada sorumluluğu tespit edilecek diğer kişiler de yer aldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından düzenlenen Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 42.96'ya yükseldi. Yıl sonu büyüme beklentisi ise yüzde 3.4'ten yüzde 3.2'ye geriledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan'ın iddialı turizm hedeflerinin gerçekleştirilmesi için Türkiye'nin yardımcı olabileceğini belirterek, ''Oradaki tesislerin yapılmasına ve işletmesine katkıda bulunabiliriz. Oraya tur operatörlerimiz ile turist götürmeye de katkıda bulunabiliriz.'' dedi.
İstanbul'da bir metrobüste yaşanan taciz görüntüleri infial yarattı. Ayakta duran bir kadın yolcunun arkasına geçen sapık, parmaklarıyla dakikalarca taciz etti. Mide bulandıran olay cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, şahsın metrobüsün durmasını fırsat bilerek kaçtığı öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yapılan atama kararlarına göre, eski Beyoğlu belediye başkanı Ahmet Misbah Demircan Tunus Büyükelçisi olarak atandı. Demircan, Türkiye ve Tunus arasındaki ilişkileri güçlendirmek için çalışacaklarını belirtti. Ayrıca, Kuzey Makedonya, Slovakya, Portekiz, Cibuti, Suudi Arabistan, Dominik, Somali, Çad ve Gambiya büyükelçiliklerine de yeni atamalar yapıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?