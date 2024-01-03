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Jeffrey Epstein davasıyla ilişkili 150 isim açıklanacak - Son Dakika
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BBC

Jeffrey Epstein davasıyla ilişkili 150 isim açıklanacak

2019 yılında intihar ettiği açıklanan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein davasıyla ilişkili 150 isim önümüzdeki günlerde açıklanacak. Epstein, partneri Ghislaine Maxwell ile birlikte cinsel taciz ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla karşı karşıyaydı. İsimlerin açıklanmasıyla birlikte Epstein'ın insan kaçakçılığı ağı hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkabilir. İngiliz medya devinin kızı olan Maxwell'e karşı açılan dava kapsamında 187 kişinin gerçek ismi kamuya açıklanacak. Epstein'ın çalışanları, evini ziyaret edenler ve özel jetine binen kişilerin isimleri de açıklanabilir. İsimler arasında İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu Prens Andrew da yer alabilir. Ayrıca eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın ismi de mahkeme belgelerinde geçiyor ancak yasa dışı bir durumla ilişkili bir kanıt bulunmuyor.

Jeffrey Epstein davasıyla ilişkili 150 isim açıklanacak
03.01.2024 - 04:10,
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2019 yılında hücresinde intihar ettiği açıklanan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein davası ile ilişkili 150 isim önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Epstein, partneri Ghislaine Maxwell ile birlikte aralarında reşit olmayan kız çocuklarının da bulunduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunmak ve seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmakla suçlanıyordu.

Siyaset, iş ve kraliyet ailesi gibi farklı çevrelerden üst düzey kişilerle ismi anılan Epstein ile ilgili açıklanacak isimler, insan kaçakçılığı ağı üzerindeki sis perdesini hafif de olsa aralayabilir.

Bir İngiliz medya devinin kızı olan Maxwell’e karşı açılan bir dava kapsamında isimlerin kamuya açıklanmasına karar verildi.

Daha önce John ve Jane Doe olarak mahkeme belgelerinde ismi geçen 187 kişinin gerçek ismi böylece kamuya açıklanacak.

Maxwell, Epstein ile işlediği suçlar yüzünden 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hakimin, Maxwell ile ilişkili dava belgelerinin kamuya açılmasına hükmetmesi üzerine bu gelişme ortaya çıkıyor.

Hakim Loretta Preska, çoğu ismin halihazırda kamuda yer aldığını ve çok sayıda kişinin de belgelerin açıklanmasına bir itirazı olmadığını söyledi.

Çocuk kurbanlar gibi bazı kişilerin isimleri ise açıklanmayacak.

Suçlananlar, suçlayanlar ve tanıklar gibi çok farklı nitelikte kişilerin ismi ortaya çıkacak.

Epstein’ın çalışanları, evini ziyaret edenler ya da özel jetine binen kişilerin ismi açıklanabilir.

Prens Andrew’ün ismi yer alabilir

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in oğlu York Dükü Prens Andrew, ismi açıklanması beklenen kişiler arasında.

Johanna Sjoberg isimli kişi, 2001 yılında Epstein'ın Manhattan’daki evinde Prens Andrew’ün göğsünü ellediğini iddia ediyor.

Buckingham Sarayı, iddiaların “kategorik olarak doğru olmadığını” belirtmişti.

Virginia Giuffre isimli kişi ise 17 yaşındayken yani ABD yasalarına göre çocukken, Epstein tarafından Prens Andrew'a seks için sunulduğunu öne sürüyor.

Prens Andrew ise Giuffre ile hiç tanışmadığını belirterek iddialarını reddediyor.

Bill Clinton neden listede?

ABC haber kanalına göre ABD’nin eski başkanı Bill Clinton’ın ismi 50 defa mahkeme belgelerinde geçiyor; ancak yasa dışı bir durum olduğuna ilişkin bir kanıt yok.

2000’lerin başında hayırsever bir aktivist olarak takdir edildiği bir dönemde Epstein'ın uçağıyla Bill Clinton’ın çok sayıda insani yardım gezisi için Afrika’ya gittiği biliniyor.

Clinton'ın ekibi, Epstein ile eski siyasetçinin bağlarını soruşturma başlamadan kestiğini ve Epstein'ın işlediği suçlara dair hiçbir bilgisinin olmadığını aktarmıştı.

ABC’ye göre Bill Clinton’ın ismi daha çok Giuffre'nin Epstein ile ilişkisine dair tanıklık yapması için Clinton ile başarısız bir şekilde bağlantıya geçme çabalarına ilişkin geçiyor.

Kaynak: BBC
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