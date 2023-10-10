 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Görüntü İsrail askerinin esir alındığı ana ait! Detayı fark edenler aynı soruyu soruyor - Son Dakika

Görüntü İsrail askerinin esir alındığı ana ait! Detayı fark edenler aynı soruyu soruyor

Son Güncelleme: 10.10.2023 13:01

Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonu sonrası İsrail ve Filistin'de yaşanan çatışmalar şiddetlenirken bölgeden gelen bir görüntü kafa karıştırdı. Görüntüde Hamas militanlarının bir İsrail askerini rehin aldığı görülüyor. Görüntünün devamında rehin alınan askerin Hamas militanının kamuflajını yokladığı görülüyor. Görüntüyü izleyenler ''İsrail askeri, Hamas militanının üzerine GPS cihazı mı yerleştirdi?'' sorusunu soramadan edemedi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası bölgeden tansiyon hiç olmadığı kadar yükseldi. İsrail, kuşatma altına aldığı Gazze'yi bombardımana tutarken bölgeden gelen bir görüntü kafaları karıştırdı.

ÜZERİNE GPS CİHAZI MI YERLEŞTİRDİ?

Sosyal medyada da paylaşılan görüntüde Hamas militanlarının bir İsrail askerini esir aldığı görülüyor. Ancak görüntü yaklaştırılınca esir alınan askerin Hamas militanının kamuflajını birkaç kez yokladığı görülüyor. Görüntüyü izleyenler, "İsrail askeri, Hamas militanının üzerine GPS cihazı mı yerleştirdi?" sorusunu sordu.

Filistin, İsrail, Hamas, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Görüntü İsrail askerinin esir alındığı ana ait! Detayı fark edenler aynı soruyu soruyor - Son Dakika


Son Dakika
14:41 İsrail'den acil durum operasyonu! Sınırda yaşayan sivillere binlerce tüfek dağıtacaklar
14:37 Görüntü operasyonun ilk anından! Hamas güçleri, askeri alandaki personelleri böyle öldürdü
14:17 Bahçeli'nin tezkere tavsiyesi, Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirdi
14:15 Sosyal medya fenomenine silahlı saldırı
14:01 İsrail Ordu Sözcüsü Adraee: Gazze'ye kara operasyonu için hazırız
13:47 Meblağ hayli yüksek! İşte EURO 2032'den elde edeceğimiz dev gelir
13:07 Son Dakika: Türkiye, İtalya ile birlikte EURO 2032'ye ev sahipliği yapacak
13:05 Motosikletle taksiye çarpan 2 genç hayatını kaybetti
12:56 Görüntü İsrail askerinin esir alındığı ana ait! Detayı fark edenler aynı soruyu soruyor
12:32 İran'ın dini lideri Hamaney: İsrail'e saldırıyı planlayanların ellerini öpüyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2023 14:58:20. #1.11#
SON DAKİKA: Görüntü İsrail askerinin esir alındığı ana ait! Detayı fark edenler aynı soruyu soruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement