Kalkışta korku anları! Pistte kır kurduna çarpan uçak acil iniş yaptı - Son Dakika
Kalkışta korku anları! Pistte kır kurduna çarpan uçak acil iniş yaptı

26.03.2026 16:14
Rhode Island'dan New York'a hareket eden JetBlue Flight 1129, kalkış sırasında bir kokoyla çarpıştı ve acil iniş yapmak zorunda kaldı. Olayın ardından yolcular kısa süreli panik yaşadı. JetBlue yetkilileri, güvenlik nedeniyle geri dönme kararı alındığını belirtti. Uçak, yapısal olarak herhangi bir hasar görmediği ve yolcuların güvende olduğu belirlendi. Olayın diğer uçuşları etkilemediği, ancak bazı yolcuların gecikme nedeniyle bağlantılı uçuşlarını kaçırdığı belirtildi.

Sabah saatlerinde Rhode Island TF Green Uluslararası Havalimanı'ndan New York'a hareket eden JetBlue Flight 1129, kalkış sırasında beklenmedik bir şekilde bir kokoyla çarpıştı. Uçak, güvenlik nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Olay sabah 06:40 civarında yaşandı. Yolcular, uçağın kalkışının ardından "gürültülü bir çarpma" sesi duydu ve kısa süreli panik yaşadı. İlk anda pilot uçuşa devam etmeye çalışsa da, 15 dakika sonra güvenlik nedeniyle geri dönme kararı aldı.

JetBlue yetkilileri, kararın "fazla temkinlilik" nedeniyle alındığını açıkladı. Uçuş New York'a gidiyordu, ancak uçak sabah saatlerinde Rhode Island'a geri döndü.

Yolculardan Erin Drozda, yaşananları şöyle anlattı:

"Havadaydık, 10–15 dakika geçti ve kaptan anons yaptı. 'Eğer o çarpma sesini duyan olduysa, bir kokoyla çarpıştık ve şu anda Providence'a geri dönüyoruz' dedi. Önce bunun bir şaka olduğunu düşündük, gerçekten ne olduğunu anlayamadık."

Uçak havalimanına iner inmez acil durum ekipleri pistte hazır bekliyordu. Uçağın ön kısmı hasar açısından kontrol edildikten sonra yolcular tahliye edildi ve havalimanı personeli detaylı bir inceleme yaptı.

Kontroller sonucunda uçağın yapısal olarak herhangi bir hasar görmediği ve yolcuların güvende olduğu belirlendi.

Drozda sözlerine şöyle devam etti:

"Uçaktan indik ve yaklaşık yarım saat bekledik. Sonra her şeyin yolunda olduğu söylendi ve tekrar uçağa binebildik."

Uçak, sabah 08:30 civarında yeniden kalktı ve kısa süre sonra John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na indi. Normalde yarım saat sürecek yolculuk, yolcular için iki saatten uzun sürdü.

Havalimanı yetkilileri, olayın diğer uçuşları etkilemediğini açıkladı. Ancak Drozda ve partneri için durum farklıydı: Gecikme nedeniyle Kosta Rika uçuşlarını kaçırdılar, ancak ertesi gün için yeni bilet alabildiler.

Bu olay, JetBlue'nun geçmişte yaşadığı acil durumları da akıllara getirdi. Ekim ayında bir JetBlue Airbus 320 uçağı, Meksika'dan Newark'a giderken ani bir irtifa kaybı yaşadı ve Florida Tampa'da acil iniş yapmak zorunda kaldı. Uçak, 35.000 feet irtifaya ve saatte 620 mil hıza ulaşmıştı, ancak uçuşun ilk saatinde ani bir düşüş yaşandı.

JetBlue yetkilileri, olay sonrası uçağın güvenlik kontrolleri için hizmetten çekildiğini açıkladı. Bir yetkili,

"Müşteri ve mürettebat güvenliği her zaman önceliğimizdir. Bu süreçte ilgili kişilerle destek olmaya devam edeceğiz."

ifadelerini kullandı.

    Yorumlar (1)

  • mossi mossi :
    kurttan haber varmı 0 0 Yanıtla
