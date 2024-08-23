Kamala Harris, ABD Başkan adaylığını kabul etti - Son Dakika
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Dünya

Kamala Harris, ABD Başkan adaylığını kabul etti

Kamala Harris, ABD Başkan adaylığını kabul etti

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Demokratik Ulusal Parti Kongre'sinde başkan adaylığını resmen kabul etti. Barack Obama da Harris'i destekledi.

23.08.2024 10:00
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ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, dün Demokratik Ulusal Parti Kongre'sinde ABD başkan adaylığını resmen kabul etti. ABD eski başkanı Barack Obama Harris'i destekleyerek, "Bu gece Kamala Harris, doğru olduğunu bildiğim şeyi tüm dünyaya gösterdi" ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Chicago eyaletinde düzenlenen Demokrat Parti Kongresi'nin son gününde partisinin başkan adaylığını resmen kabul ederek, "Hikayesi ancak dünyanın en büyük ulusunda yazılabilecek herkes adına, Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığına adaylığınızı kabul ediyorum" dedi. Harris, "Bu geceyi farklı siyasi görüşlerden insanların izlediğini biliyorum ve bilmenizi isterim ki, tüm Amerikalıların başkanı olacağıma söz veriyorum" ifadelerini kullandı. Harris ayrıca Rusya- Ukrayna savaşında, Ukrayna'ya sarsılmaz desteğinin süreceğini belirterek, "Başkan olarak Ukrayna ve NATO müttefiklerimizin yanında güçlü bir şekilde duracağım" ifadelerine yer verdi. İsrail- Hamas çatışmalarında İsrail'in her zaman savunulacağını vurgulayan Harris, " Gazze'de 10 ayı aşkın süredir devam eden savaşta çok sayıda masum insanın öldü ve çok fazla acı yaşandı. Şimdi bir rehine anlaşması ve ateşkes anlaşması yapmanın tam zamanı" dedi.

OBAMA: İLK GÜNDEN BERİ BAŞKAN OLMAYA HAZIRDI

ABD eski Başkanı Barack Obama, adaylığını resmen açıklayan Harris'i destekleyerek yaptığı açıklamada, "Bu gece Kamala Harris, doğru olduğunu bildiğim şeyi tüm dünyaya gösterdi. İlk günden itibaren Başkan olmaya hazır ve Amerika'nın en iyisini temsil ediyor. Hadi işe koyulalım" ifadelerini kullandı. Obama'nın eşi Michelle Obama ise, "Ne kadar ilham verici ve tarihi bir gece - Amerikalı olmanın ne anlama geldiğinin gerçek bir temsili. Kamala Harris bu gece ülkeye ve dünyaya bizi ileriye götürmeye hazır olduğunu gösteren ateşli ve güçlü bir konuşma yaptı. Üzerine düşeni zarafet, güç ve kararlılıkla yaptı. ve şimdi, siyasi kimliğimiz ne olursa olsun, aynı şeyi yapmak bize düşüyor. Her birimiz kalbimizde doğru olduğunu bildiğimiz şeyi yapmalıyız. Hayatımız buna bağlıymış gibi oy kullanmalıyız. Komşularımızı ve topluluklarımızı bir araya getirmeliyiz. Bu ivmenin düşmesine izin veremeyiz. Çünkü bu seçimde bizim için tek bir seçenek var - ve o da Amerika Birleşik Devletleri'nin bir sonraki Başkanı Kamala Harris" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA

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