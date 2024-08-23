Kamala Harris Demokrat Parti Başkan Adaylığını Kabul Etti - Son Dakika
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Kamala Harris Demokrat Parti Başkan Adaylığını Kabul Etti

Kamala Harris Demokrat Parti Başkan Adaylığını Kabul Etti

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Demokrat Parti Kongresi'nde yaptığı konuşmada Gazze'deki savaşın bitirilmesi gerektiğini söyleyerek dünyanın dört bir yanındaki tiranlıkla savaşma sözü verdi. Harris ayrıca Trump'ı diktatörlerle yakınlaşmakla suçladı ve iç politikada orta sınıf için mücadele etmediğini iddia etti.

23.08.2024 07:54
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ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Demokrat Parti Kongresi'nin son gününde partisinin başkan adaylığını resmen kabul etti.

Harris konuşmasında, Gazze’deki savaşın bitirilmesi gerektiğini söyleyerek dünyanın dört bir yanındaki “tiranlık” ile savaşma sözü verdi.

Bu ifadesi Cumhuriyetçilerin adayı eski başkan Donald Trump ile taban tabana zıt.

Demokrasi ve tiranlık arasındaki bitmeyen savaşta kendimin ve ABD’nin nerede durduğunu biliyorum” diyerek Trump’ı diktatörlerle yakınlaşmakla suçladı.

Seçimlere 11 hafta kala düzenlenen kongrede Filistin yanlısı konuşmacılara sahne verilmemesi tepki çekerken Harris, İsrail’in güvenliğini sağlama, rehineleri geri getirme ve Gazze’de savaşı bitirme çağrısı yaptı, “Şimdi rehine ve ateşkes anlaşmalarını sağlamanın zamanıdır” dedi.

İsrail’in “savunma hakkını her zaman savunacağını” söyleyen Harris, ancak son 10 ayda Gazze’de çok sayıda “masum insanın öldüğünü ve çok fazla acının yaşandığını” söyledi.

Trump'a orta sınıf suçlaması

Harris, iç politikaya dair söylediklerinde ise 5 Kasım’da düzenlenecek seçimleri “çatışmaları ve bölücü mücadeleleri” arkada bırakmayı sağlayacak bir milat olarak tanımlarken Trump’ı orta sınıf için mücadele etmemekle, vergi zammını yürürlüğe koymaya ve kürtaj hakkını kaldırmaya hazırlanmakla suçladı.

ABD’nin ileri gitmeye hazır olduğunu dile getiren Harris, “Bütün Amerikalıların başkanı olacağıma söz veriyorum” dedi.

“İleriye gitmek için yeni bir yol” vaat ettiğini vurguladı.

Kongre’yi Chicago’da takip eden BBC editörü Courtney Subramanian, Harris’in konuşmasının çoğu zaman şiddetli alkışlarla kesildiğini, ancak güçlü bir hatip olduğuna dair ipuçlarını yakalamanın zor olduğunu söyledi.

BBC’nin Kuzey Amerika muhabiri Anthony Zurcher ise Harris’in kampanyasını son haftalarda takip edenler için konuşmasının yeni unsurlar barındırmadığını ifade etti.

Harris’in konuşmasına canlı olarak sosyal medyadan yanıt veren Trump ise Harris’i “becerisizlik ve zayıflıkla” suçlayarak, “Ülkemize dünyanın her yerinde gülüyorlar”, “Tiranlar tarafından hiç saygı görmeyecek” gibi ifadelere yer verdi.

Harris seçilirse ABD’nin ilk kadın başkanı olacak.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Kamala Harris Demokrat Parti Başkan Adaylığını Kabul Etti - Son Dakika

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