Netanyahu UCM\'nin tutuklama kararı sonrası kameralar karşısına geçti tehdit etti

Dünya

Konya\'da daha önce mimarın öldürüldüğü iş yerinde bu kez galerici öldürüldü

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında tutuklama emri çıkarmasıyla ilgili sosyal medya hesabından görüntülü bir mesaj yayınlayan İsrail Başbakanı Netanyahu, "İsrail bu kararı tanımıyor ve tanımayacak" ifadelerini kullandı.

"ANTİSEMİTİK BİR ÖNLEM"

Netanyahu, hakkında tutuklama emri çıkarılmasını "kara bir gün" olarak nitelendirerek, "Bu, tek bir amacı olan antisemitik bir önlemdir" ifadelerini kullandı. İsrail'in Gazzelileri aç bırakmadığını iddia eden Netanyahu, "İsrail bu kararı tanımıyor ve tanımayacak" dedi.

KARARI UYGULAYACAĞINI AÇIKLAYAN ÜLKELERE TEHDİT

ABD başta olmak üzere karara karşı çıkanları takdir eden Netanyahu, kararı uygulayacağını açıklayan ülkeleri üstü kapalı şekilde tehdit ederek, ABD başta olmak üzere kendisine destek verenlerin mahkeme ve onunla işbirliği yapacak olanlar için ciddi sonuçları olacağını açıkça ortaya koyduğunu iddia etti. Netanyahu, "İsrail karşıtı hiçbir çirkin karar ülkemizi savunmaya devam etmemizi ve beni engelleyemeyecek. Baskılara boyun eğmeyeceğiz" dedi.

UCM'DEN NETANYAHU VE GALLANT HAKKIN TUTUKLAMA EMRİ

UCM açıkladığı son kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını ifade etmişti. UCM, Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova hakkında geçen yıl mart ayında "savaş suçu" gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.