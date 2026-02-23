Kan donduran senaryo! Milyonlarca turistin ziyaret ettiği bölgede silah sesleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kan donduran senaryo! Milyonlarca turistin ziyaret ettiği bölgede silah sesleri

Haberin Videosunu İzleyin
Kan donduran senaryo! Milyonlarca turistin ziyaret ettiği bölgede silah sesleri
23.02.2026 08:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kan donduran senaryo! Milyonlarca turistin ziyaret ettiği bölgede silah sesleri
Haber Videosu

10 milyon dolar ödülle aranan CJNG elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho'nun CIA'in istihbarat desteğiyle öldürülmesi Meksika'yı kaosa sürükledi. CJNG karteli ile ordu sokaklarda sıcak çatışmaya girerken yüzlerce turist tatil köylerinde ve villalarında mahsur kaldı. Geçen yıl 6 milyon turistin ziyaret ettiği bölgeden silah sesleri yükselirken, kartelin otelleri basması durumunda büyük bir felaket yaşanabilir.

ABD'nin 10 milyon dolar ödülle aradığı Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı Nemesio Oseguera Cervantes, bilinen adıyla "El Mencho", düzenlenen operasyonla öldürüldü. İddiaya göre operasyona CIA istihbarat desteği sağladı. Gelişme sonrası CJNG üyeleri ile Meksika ordusu sokaklarda sıcak çatışmaya girerken, ülke adeta kaosa sürüklendi.

SOKAKLARDA SİLAH SESLERİ

El Mencho'nun etkisiz hale getirilmesinin ardından kartel üyeleri birçok noktada güvenlik güçleriyle çatıştı. Kent merkezlerinde silah sesleri yükselirken, bazı bölgelerde araçların ateşe verildiği ve yolların kapatıldığı bildirildi. Güvenlik güçleri geniş çaplı operasyon başlatırken, yetkililer halkı evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı.

YÜZLERCE TURİST MAHSUR KALDI

Çatışmaların yaşandığı turistik bölgelerde yüzlerce turist tatil köyleri ve villalarda mahsur kaldı. Geçen yıl yaklaşık 6 milyon turistin ziyaret ettiği bölgede oteller ve plajlar boşaldı. Tur operatörleri güvenlik nedeniyle rezervasyonları iptal ederken, bazı ülkeler vatandaşlarına seyahat uyarısı yaptı.

"OTELLER BASILIRSA FELAKET OLUR" ENDİŞESİ

Uzmanlar, CJNG'nin misilleme amacıyla turistik tesisleri hedef alması halinde büyük bir insani krizin yaşanabileceği uyarısında bulundu. Kartelin geçmişte ağır silahlarla hareket ettiği ve koordineli saldırılar düzenlediği biliniyor. Güvenlik güçleri turizm merkezlerinde önlemleri artırdı.

Güvenlik, turist, Turizm, Dünya, Tatil, CIA, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kan donduran senaryo! Milyonlarca turistin ziyaret ettiği bölgede silah sesleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güzel gün felakete döndü Genç kadından aylardır haber yok Güzel gün felakete döndü! Genç kadından aylardır haber yok
Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir Ramazanı bile alet ettiler Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir! Ramazanı bile alet ettiler
Ölümle burun buruna 24 saat Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü
Bursa’da mide bulandıran görüntü: Ekmeğin içinden paket lastiği çıktı Bursa'da mide bulandıran görüntü: Ekmeğin içinden paket lastiği çıktı
Dünya diken üstünde Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki son anket Yardımcısı rakam verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı rakam verdi

09:29
İstanbul’da Casperlar suç örgütüne bilgi aktaran 7’si polis, biri zabıt katibi 14 zanlı tutuklandı
İstanbul'da Casperlar suç örgütüne bilgi aktaran 7'si polis, biri zabıt katibi 14 zanlı tutuklandı
09:25
Ramazan paylaşımı tepki çeken Hadise’den açıklama var
Ramazan paylaşımı tepki çeken Hadise'den açıklama var
09:16
Galatasaray’dan bomba hamle Karşı oldukları şeyi TFF’den isteyecekler
Galatasaray'dan bomba hamle! Karşı oldukları şeyi TFF'den isteyecekler
09:09
Fenerbahçe’den kaçarak giden futbolcu yeni takımında şov yapıyor
Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu yeni takımında şov yapıyor
08:51
Türkiye’den El Mencho’nun öldürülmesi sonrası kritik uyarı
Türkiye'den El Mencho'nun öldürülmesi sonrası kritik uyarı
08:31
Yeni kar yağışı geliyor Tarih verildi
Yeni kar yağışı geliyor! Tarih verildi
08:13
Öğretmenlere çifte müjde Hem zam hem de atama var
Öğretmenlere çifte müjde! Hem zam hem de atama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 09:36:13. #.0.5#
SON DAKİKA: Kan donduran senaryo! Milyonlarca turistin ziyaret ettiği bölgede silah sesleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.