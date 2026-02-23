Kan donduran senaryo! Milyonlarca turistin ziyaret ettiği bölgede silah sesleri

ABD'nin 10 milyon dolar ödülle aradığı Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı Nemesio Oseguera Cervantes, bilinen adıyla "El Mencho", düzenlenen operasyonla öldürüldü. İddiaya göre operasyona CIA istihbarat desteği sağladı. Gelişme sonrası CJNG üyeleri ile Meksika ordusu sokaklarda sıcak çatışmaya girerken, ülke adeta kaosa sürüklendi.

SOKAKLARDA SİLAH SESLERİ

El Mencho'nun etkisiz hale getirilmesinin ardından kartel üyeleri birçok noktada güvenlik güçleriyle çatıştı. Kent merkezlerinde silah sesleri yükselirken, bazı bölgelerde araçların ateşe verildiği ve yolların kapatıldığı bildirildi. Güvenlik güçleri geniş çaplı operasyon başlatırken, yetkililer halkı evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı.

YÜZLERCE TURİST MAHSUR KALDI

Çatışmaların yaşandığı turistik bölgelerde yüzlerce turist tatil köyleri ve villalarda mahsur kaldı. Geçen yıl yaklaşık 6 milyon turistin ziyaret ettiği bölgede oteller ve plajlar boşaldı. Tur operatörleri güvenlik nedeniyle rezervasyonları iptal ederken, bazı ülkeler vatandaşlarına seyahat uyarısı yaptı.

"OTELLER BASILIRSA FELAKET OLUR" ENDİŞESİ

Uzmanlar, CJNG'nin misilleme amacıyla turistik tesisleri hedef alması halinde büyük bir insani krizin yaşanabileceği uyarısında bulundu. Kartelin geçmişte ağır silahlarla hareket ettiği ve koordineli saldırılar düzenlediği biliniyor. Güvenlik güçleri turizm merkezlerinde önlemleri artırdı.