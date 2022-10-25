Kanada Ontario'da yaşayan 36 yaşındaki Hanna Faustino adlı kadın geçtiğimiz aylarda üçüncü çocuğuna hamile kaldı. Sorunsuz bir hamilelik geçiren kadın doktorların da tavsiyesiyle normal doğum yapmaya karar verdi.
Doğumda farklı bir deneyim yaşadığını belirten kadın doğum sonrasında gazetecilere dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Faustino, "Doğum sırasında zihnimi bedenime teslim ettim ve cinsel anlamda hazza benzer bir deneyim yaşadım. Bir nefes ritmi buldum ve kocam beni desteklerken çömeldim. Normal doğum bence harika" ifadelerini kullandı.
Ancak genç kadının bu sözleri diğer kadınlar tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Kadınlar özelini açtığı gerekçesiyle Hanna Faustino'ya eleştiride bulunarak, "Yaşadıkların sana kalmalıydı" yorumunda bulundular.
Son Dakika › Dünya › Normal doğuma giren hamile kadının sözlerine tepki yağdı - Son Dakika