Kanada, Hindistan vize hizmetlerini askıya aldı

Hindistan, ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) yöneticisi Hardeep Singh Nijjar'ın Kanada'da öldürülmesinin ardından çıkan anlaşmazlık sürerken, Kanada vatandaşlarına verilen vizeleri askıya aldı.

Kanada'daki Hindistan vize başvurularını almakla yetkili kuruluş BLS International'ın internet sitesinde, söz konusu adıma ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Hindistan Misyonundan önemli açıklama: Operasyonel nedenlerden dolayı 21 Eylül tarihi itibarıyla Hindistan vize hizmetleri ikinci bir bildiriye kadar askıya alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Hint bir yetkili ise basına yaptığı açıklamada, söz konusu kararı teyit ederken, kararın gerekçesine dair yorum yapmadı.

Nijjar'ın öldürülmesi ve Trudeau'nun iddiaları

Hindistan tarafından yayımlanan 40 teröristin isminin olduğu listede yer alan ayrılıkçı Sih örgütü KLF'nin yöneticisi Nijjar, 18 Haziran'da Kanada'da vurularak öldürülmüştü.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yaptığı açıklamada, Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğunu iddia etmişti.

İki ülke dün, çıkan anlaşmazlık sonrasında karşılıklı olarak üst düzey diplomatlarını sınır dışı etme kararı almıştı.

Hindistan Ulusal Soruşturma Ajansınca (NIA), 2022'de, Pencap'ın Jalandhar şehrinde Hindu bir din adamını öldürmekten aranan Nijjar, Hint devletine karşı KLF üyelerini eğitmek, finansal destek sağlamak, komplo kurmak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek gibi suçlamalarla da karşı karşıyaydı.

Halistan Kurtuluş Gücü

"Sih ülkesi" anlamına gelen Halistan fikrini benimseyen örgüt, 1987'den bu yana Hindistan'da askeri ve diplomatik hedeflere saldırılar düzenlemenin yanı sıra Romanya'nın Yeni Delhi Maslahatgüzarı Liviu Radu'yu kaçırmasıyla biliniyor.

Hindistan, örgütün Pakistan destekli olduğunu ve Pakistan'dan silah yardımı aldığını iddia etse de örgütün İngiltere, İspanya ve Malezya'daki Sih diasporasından bağış topladığı biliniyor.

Örgüt, Hindistan'ın Pencap eyaleti dışında Pakistan'ın Pencap, Hayber Pahtunhva, Sindh, Belucistan ve Keşmir bölgelerinin de tamamını veya bir kısmını Halistan olarak görüyor.

KLF, Hindistan tarafından "terör örgütü" olarak tanımlanıyor.