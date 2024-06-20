Kanada İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü ilan etti - Son Dakika
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BBC

Kanada İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü ilan etti

Kanada, İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü olarak ilan ettiğini duyurdu. Karar, küresel düzeyde terörle mücadele için önemli bir araç olarak değerlendirildi. Kanada, Devrim Muhafızları ile mücadele etmek için tüm araçları kullanacağını belirtti. Kararla birlikte binlerce hükümet yetkilisinin Kanada'ya girişi yasaklanacak ve İranlı yetkililer hakkında soruşturma açılabilecek. Kanada Dışişleri Bakanı, İran'daki Kanadalıları ülkelerine dönmeleri konusunda uyardı. ABD ve Kanada'nın ardından İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü olarak ilan eden ülkeler arasına Kanada da katıldı.

20.06.2024 02:46
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Kanada, İran Devrim Muhafızları'nı "terör örgütü" ilan ettiğini açıkladı. Ülkede muhalif parlamanterler ve İran diasporasının bazı temsilcileri uzun süredir hükümete bu yönde bir karar alması için baskı yapıyordu.

Kanada'nın kararını dün Kamu Güvenliği Bakanı Dominic LeBlanc kamuoyuna duyurdu.

Dominic LeBlanc, "Bu karar, küresel düzeyde terörle mücadele için önemli bir araçtır" dedi.

"Kanada bu kararıyla Devrim Muhafızları terör örgütüyle mücadele etmek için elindeki tüm araçları kullanacağına dair güçlü bir mesaj veriyor" diye konuşan LeBlanc, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İran rejimi, sürekli ülke içinde ve dışında insan haklarını göz ardı ettiğini ve ululararası kurallara dayalı düzeni istikrarsızlaştırmakta istekli olduğunu gösterdi."

Alınan kararla, İranlı Devrim Muhafızları'ndan üst düzey isimlerin de dahil olduğu binlerce hükümet yetkilisinin Kanada'ya girişleri yasaklanacak.

Kanada'daki mevcut ve eski İran yetkilileri hakkında soruşturma açılabilecek, bazı isimler sınır dışı edilebilecek.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, aldıkları karar sonrası, İran'daki Kanadalıların keyfi şekilde gözaltına alınabilecekleri uyarısında bulundu.

Joly, "Mesajım net: Halen İran'da bulunan Kanadalılar için ülkelerine dönme zamanı. İran'a gitmeyi planlayan Kanadalılara da bir çift sözüm var: Bu ülkeye gitmeyin" dedi.

ABD İran Devrim Muhafızları'nı 2019'da "terör örgütü" ilan etmişti. İngiltere ise bu yönde irade beyanında bulunmasına karşın henüz böylesi bir karar almış değil.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau daha önce aralarında İran Devrim Muhafızları'nın Ocak 2020'de Tahran'da düşürdüğü Ukrayna yolcu uçağında hayatın kaybedenlerin yakınları dahil İran diasporasının bazı mensuplarının baskılarına karşın, İran Devrim Muhafızları'nı "terör örgütü" ilan etmekten kaçınmıştı.

Hayatını 175 kişiden 55'i Kanada vatandaşıydı, 30'unun da Kanada'da oturma izni vardı.

İran uçağın yanlışlıkla düzenlenen bir füze saldırısı sonucu düşürüldüğünü iddia etmişti.

Trudeau da 2022'de, İran Devrim Muhafızları'nı "terör örgütü" ilan etmelerinin, geçmişte bu yapıda görev alan ancak daha sonra ülkelerinden kaçan rejim muhalifi İranlıların ülkesinde haksız yere hedef alınmalarına yoıl açmasından çekindiğini söylemişti.

İran Devrim Muhafızları neden önemli?

İran Devrim Muhafızları, ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'le yakın bağları olan önemli bir askeri, siyasi ve ekonomik güç.

İran'ın stratejik silahlarını kontrol eden Devrim Muhafızları'nın kendi kara, deniz ve hava kuvvetleri var.

Devrim Muhafızları'nın 190 binden fazla aktif personeli olduğu sanılıyor.

İran hükümetine göre Devrim Muhafızları, Orta Doğu'nun birçok bölgesinde nüfuzunu kullanıyor; denizaşırı operasyon kolu Kudüs Gücü aracılığıyla müttefik ülkelere ve silahlı gruplara maddi ve askeri yardımda bulunuyor, teknoloji ve eğitim desteği veriyor, danışmanlık yapıyor.

Kanada daha önce Kudüs Gücü'nü "terör örgütü" ilan etmişti.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Kanada İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü ilan etti - Son Dakika

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