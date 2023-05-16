Kanser hastası eşini açı çekiyor diye boğarak öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Kanser hastası eşini açı çekiyor diye boğarak öldürdü

Kanser hastası eşini açı çekiyor diye boğarak öldürdü

16.05.2023 11:51

76 yaşındaki İngiliz David Hunter, kanser olan karısını Kıbrıs'ta öldürdüğü gerekçesi yargılanmaya başlandı. David, mahkemede verdiği ifadede eşinin kanser nedeniyle aşırı derecede acı çektiğini ve kendisini öldürmesi için yalvardığını bu nedenle eşini elleri ile boğarak öldürdüğünü söyledi.

David, mahkemede eşinin hastalığından dolayı yaşadığı acıları anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

ÇOK GÜZEL İLİŞKİMİZ VARDI

Eşini öldürdüğü Ekim 2021 tarihinden itibaren Kıbrıs'ta bir cezaevinde tutulan David, eşi ile 57 yıl evli kaldıklarını ve mükemmel bir ilişkileri olduğunu, eşini çok sevdiğini ve eşinin yaşadığı acıların son bulması için eşinin isteğini yerine getirdiğini söyledi.

"ÖLDÜRMEM İÇİN YALVARDI"

Emekli madenci olan David, eşinin tam 6 ay boyunca kendisine ölmek için yalvardığını, durumunun o kadar çaresiz olduğunu bu nedenle eşini öldürmekten başka çaresinin kalmadığını söyledi. David'in yargılanmasına devam ediliyor.

YORUMLAR
500

Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kanser hastası eşini açı çekiyor diye boğarak öldürdü - Son Dakika


Son Dakika
22:33 Taraftarı heyecan bastı! Galatasaray bu hafta şampiyonluğu ilan edebilir
22:26 ATA İttifakı'nın ortağı Adalet Partisi'nden ikinci tur mesajı: Gönlümüz Millet İttifakı'ndan yana
22:25 Son Dakika: Lider Galatasaray, İstanbulspor'u deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti
22:24 Hediyeyi görenler göz yaşlarını tutamadı! ABD'li gençten kanser hastası annesine anlamlı hediye
22:10 ABD'li gençten kanser hastası annesine anlamlı hediye
22:10 Son Dakika: Lider Galatasaray, İstanbulspor'u deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti
22:10 2. turda kimi destekleyecek? Sinan Oğan'dan çok konuşulacak çıkış: Şartlarımız kabul edilirse, hükümetin içinde yer alabiliriz
22:09 Zaniolo'dan taraftarı kızdıran hareket! Oyuna girer girmez Galatasaray'ı 10 kişi bıraktı
22:09 Gaziantep'te çocuklar kavga başlattı, yetişkinler devam etti: 6 yaralı
21:58 Gaziantep'te çocukların kavgasına yetişkinler karıştı: 6 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2023 22:40:10. #1.12#
SON DAKİKA: Kanser hastası eşini açı çekiyor diye boğarak öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement