Kansere yakalandığını duyuran Kate Middleton\'a eltisi Meghan Markle\'dan destek gecikmedi

Dünya Ormancılık Günü'nde Ağaçlar Dikildi

Dünya Ormancılık günü ve Orman Haftasında doğanın akciğeri olan ağaçlar dikilerek ilk can suları ile buluştu. Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Dereşemsettin köyünde doğanın akciğeri olan ağaç dikimine katıldı. 'Bilecik Çocuk Hakları Komitesi Hatıra Ormanı' fidan dikme töreninde gençlerle birlikte ağaç diken Vali Aygöl, Bilecik'in her köşesini ormanlarla donatmaya ve yeşillikle buluşturmaya devam edeceğini belirtti. Ağaç fidanını diken ve ardından ilk can suyuyla buluşturan Vali Aygöl, 'Her fidan geleceğimizin nefesi olacaktır' dedi.