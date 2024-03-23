Kansere yakalandığını duyuran Kate Middleton'a eltisi Meghan Markle'dan destek gecikmedi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Kansere yakalandığını duyuran Kate Middleton'a eltisi Meghan Markle'dan destek gecikmedi

Geniş Video İzle

Galler Prensesi Kate Middleton'ın kansere yakalandığını duyurması dünya çapında geniş yankı uyandırdı. Prenses'in açıklamasının ardından eltisi Meghan Markle ve Prens Harry "Kate ve ailesi için sağlık, şifa diliyoruz. Bunu özel olarak ve huzur içinde yapabilmelerini umuyoruz" diyerek destek mesajı yayınladı.

23.03.2024 10:58  Güncelleme: 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ocak ayında ameliyat olduktan sonra bir anda ortadan kaybolan ve hakkında öldüğüne dair birçok spikülasyonlar ortaya atılan Galler Prensesi Kate Middleton kansere yakalandığını duyurdu. Middleton'a açıklamasının ardından bir destek mesajı da eltisi Meghan Markle'den geldi.

KEMOTERAPİYE BAŞLADI

X hesabından bir video yayınlayan Kate Middleton "Ocak ayında geçirdiğim mide ameliyatından sonra yapılan testlerde kanser tespit edildi. Bu elbette büyük şok oldu, William ve ben genç ailemizin iyiliği için bunu özel olarak ele almak ve yönetmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" diyerek önleyici kemoterapi tedavisine başlandığını söyledi.

Kansere yakalandığını duyuran Kate Middleton'a eltisi Meghan Markle'dan destek gecikmedi

MEGHAN MARKLE VE PRENS HARRY'DEN MESAJ

Kraliyet ailesinden olaylı bir şekilde ayrılarak kendilerine yeni bir hayat kuran Meghan Markle ve Prens Harry, kanserle mücadele eden Kate Middleton için destek mesajı yayınladı. Çift mesajında "Kate ve ailesi için sağlık ve şifa diliyoruz ve bunu özel olarak ve huzur içinde yapabilmelerini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kansere yakalandığını duyuran Kate Middleton'a eltisi Meghan Markle'dan destek gecikmedi

KRAL'DAN GELİNİNE BÜYÜK DESTEK

Bir süre önce hasta olduğu açıklanan Kral Charles da gelini Middleton'ı bu zorlu süreçte yalnız bırakmadı. Buckingham Sarayı sözcüsü de "Majesteleri, konuşma cesaretinden dolayı Catherine ile gurur duyuyor. Hastanede birlikte geçirdikleri zamanın ardından Majesteleri son haftalarda sevgili geliniyle yakın temas halinde" dedi.

Kansere yakalandığını duyuran Kate Middleton'a eltisi Meghan Markle'dan destek gecikmedi
Kansere yakalandığını duyuran Kate Middleton'a eltisi Meghan Markle'dan destek gecikmedi
Kansere yakalandığını duyuran Kate Middleton\'a eltisi Meghan Markle\'dan destek gecikmedi

Kate Middleton, Meghan Markle, Prens Harry, Galler, Magazin, Sağlık, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kansere yakalandığını duyuran Kate Middleton'a eltisi Meghan Markle'dan destek gecikmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Dünya Ormancılık Günü'nde Ağaçlar Dikildi
    11:35 Dünya Ormancılık Günü'nde Ağaçlar Dikildi

    Dünya Ormancılık günü ve Orman Haftasında doğanın akciğeri olan ağaçlar dikilerek ilk can suları ile buluştu. Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Dereşemsettin köyünde doğanın akciğeri olan ağaç dikimine katıldı. 'Bilecik Çocuk Hakları Komitesi Hatıra Ormanı' fidan dikme töreninde gençlerle birlikte ağaç diken Vali Aygöl, Bilecik'in her köşesini ormanlarla donatmaya ve yeşillikle buluşturmaya devam edeceğini belirtti. Ağaç fidanını diken ve ardından ilk can suyuyla buluşturan Vali Aygöl, 'Her fidan geleceğimizin nefesi olacaktır' dedi.

  • BM, İsrail'in Gazze'deki sivil ölümlerini soruşturmasını istiyor
    10:52 BM, İsrail'in Gazze'deki sivil ölümlerini soruşturmasını istiyor

    BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcü yardımcısı, İsrail'in Gazze'de dört sivili öldürdüğünü gösteren drone görüntülerinin soruşturulması çağrısında bulundu. Guterres, olaylarla ilgili kapsamlı, bağımsız ve güvenilir bir soruşturma yapılması gerektiğini vurguladı.

  • Yıllardır süren sadakat sona eriyor! Marco Reus Süper Lig devine imzayı atacak
    10:44 Yıllardır süren sadakat sona eriyor! Marco Reus Süper Lig devine imzayı atacak

    Yıllardır Borussia Dortmund'un formasını giyen yıldız oyuncu Marco Reus'un yeni sezonda Süper Lig'de oynayabileceği iddia ediliyor. Transfer dedikoduları arasında sıkça adı geçen 34 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor'a imza atacağı konuşuluyor.


11:06 Moskova’daki terör saldırısının failleri yakalandı Moskova'daki terör saldırısının failleri yakalandı
10:58 Hamza Dağ mı Cemil Tugay mı İşte İzmir anketinden çıkan sonuç Hamza Dağ mı Cemil Tugay mı? İşte İzmir anketinden çıkan sonuç
09:52 Resmen katliam Moskova’daki kanlı saldırıda konser salonun içinden görüntüler Resmen katliam! Moskova'daki kanlı saldırıda konser salonun içinden görüntüler
09:45 Moskova’daki konser salonu saldırısında ölü sayısı 93’e yükseldi İşte kanlı geceden tüm ayrıntılar Moskova'daki konser salonu saldırısında ölü sayısı 93'e yükseldi! İşte kanlı geceden tüm ayrıntılar
09:14 TFF, Süper Kupa için kararını verdi: Erteleme yok, 7 Nisan’da oynanacak TFF, Süper Kupa için kararını verdi: Erteleme yok, 7 Nisan'da oynanacak
10:59 Kansere yakalandığını duyuran Kate Middleton’a eltisi Meghan Markle’dan destek gecikmedi Kansere yakalandığını duyuran Kate Middleton'a eltisi Meghan Markle'dan destek gecikmedi
10:44 Yıllardır süren sadakat sona eriyor Marco Reus Süper Lig devine imzayı atacak Yıllardır süren sadakat sona eriyor! Marco Reus Süper Lig devine imzayı atacak
10:33 Otomobilden havaya rastgele ateş eden şüpheliye 26 bin lira ceza Otomobilden havaya rastgele ateş eden şüpheliye 26 bin lira ceza
10:24 Buray’la ilişkisi bitti Ezgi Şenler neden ayrıldığını anlattı: Anlaşamadığımız şeyler oldu Buray'la ilişkisi bitti! Ezgi Şenler neden ayrıldığını anlattı: Anlaşamadığımız şeyler oldu
09:39 Türkçe röportaj verdi Fenerbahçe’nin eski yıldızı Szalai’den maç sonu bomba yorumlar Türkçe röportaj verdi! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Szalai'den maç sonu bomba yorumlar
09:20 Yüz gerdirme ameliyatı olan Cenk Eren’in ödediği ücret ortaya çıktı Yüz gerdirme ameliyatı olan Cenk Eren'in ödediği ücret ortaya çıktı
09:08 ABD, Moskova’daki saldırıdan 2 hafta önce vatandaşlarını uyarmış ABD, Moskova'daki saldırıdan 2 hafta önce vatandaşlarını uyarmış
08:32 Binnur Kaya, Yalı Çapkını’ndan ayrılıyor Binnur Kaya, Yalı Çapkını'ndan ayrılıyor
08:08 Muğla Marmaris açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem Muğla Marmaris açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
07:49 Şarkıcı Selen Görgüzel, yüz gerdirme ameliyatı oldu Şarkıcı Selen Görgüzel, yüz gerdirme ameliyatı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2024 11:43:00. #1.11#
SON DAKİKA: Kansere yakalandığını duyuran Kate Middleton'a eltisi Meghan Markle'dan destek gecikmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement