Ocak ayında ameliyat olduktan sonra bir anda ortadan kaybolan ve hakkında öldüğüne dair birçok spikülasyonlar ortaya atılan Galler Prensesi Kate Middleton kansere yakalandığını duyurdu. Middleton'a açıklamasının ardından bir destek mesajı da eltisi Meghan Markle'den geldi.
X hesabından bir video yayınlayan Kate Middleton "Ocak ayında geçirdiğim mide ameliyatından sonra yapılan testlerde kanser tespit edildi. Bu elbette büyük şok oldu, William ve ben genç ailemizin iyiliği için bunu özel olarak ele almak ve yönetmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" diyerek önleyici kemoterapi tedavisine başlandığını söyledi.
Kraliyet ailesinden olaylı bir şekilde ayrılarak kendilerine yeni bir hayat kuran Meghan Markle ve Prens Harry, kanserle mücadele eden Kate Middleton için destek mesajı yayınladı. Çift mesajında "Kate ve ailesi için sağlık ve şifa diliyoruz ve bunu özel olarak ve huzur içinde yapabilmelerini umuyoruz" ifadelerini kullandı.
Bir süre önce hasta olduğu açıklanan Kral Charles da gelini Middleton'ı bu zorlu süreçte yalnız bırakmadı. Buckingham Sarayı sözcüsü de "Majesteleri, konuşma cesaretinden dolayı Catherine ile gurur duyuyor. Hastanede birlikte geçirdikleri zamanın ardından Majesteleri son haftalarda sevgili geliniyle yakın temas halinde" dedi.
Son Dakika › Dünya › Kansere yakalandığını duyuran Kate Middleton'a eltisi Meghan Markle'dan destek gecikmedi - Son Dakika
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