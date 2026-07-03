Mahalleliden hırsızlara sıra dışı tuzak: Yakalayıp koli bandıyla "Teletabilere" benzettiler - Son Dakika
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Mahalleliden hırsızlara sıra dışı tuzak: Yakalayıp koli bandıyla "Teletabilere" benzettiler

03.07.2026 22:35
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Endonezya'da sürekli hırsızların hedefi olan bir genç, mahalle sakinleriyle el ele vererek evine gizli bir düzenek kurdu. Gece saatlerinde pusuda bekleyen mahalleli, eve girmeye çalışan 4 hırsızlık şüphelisini suçüstü yakaladı. Öfkeli kalabalık, polise haber vermeden önce şüphelileri kaçmalarını önlemek için rulo rulo koli bandıyla sıkıca sardı. Kafalarına koli bandından kulaklar yapılarak "Teletabi" görünümü verilen hırsızların görüntüleri milyonlarca izlenme aldı.

Endonezya'da sürekli hırsızların hedefi olan bir genç, mülkünü korumak için eşine az rastlanır bir yönteme başvurdu.

KOMŞULARIYLA EL ELE VERİP TUZAK KURDU

Evine defalarca hırsız girmesinden bıkan mağdur genç, çareyi mahalle sakinleriyle organize olmakta buldu. Komşularıyla el ele vererek gece saatlerinde eve gizli bir düzenek ve tuzak kuran mahalleli, operasyon için pusuda beklemeye başladı. Çok geçmeden eve girmeye çalışan 4 hırsızlık şüphelisi, kurulan tuzağa düşerek suçüstü yakalandı.

KOLİ BANDIYLA "TELETABİLERE" BENZETTİLER

Öfkeli ev sahibi ve komşuları, polise haber vermeden önce şüphelilere unutamayacakları bir ceza kesti. Dört şüpheliyi yan yana dizen mahalleli, kaçmalarını önlemek amacıyla hırsızları rulo rulo koli bandıyla sıkıca sardı. Bu sıra dışı cezalandırma yöntemi bununla da sınırlı kalmadı; hırsızların kafalarına koli bandından kulaklar yapılarak ünlü çizgi film karakteri "Teletabi" görünümü verildi.

GÖRÜNTÜLER İNFİAL YARATTI

Ev sahibinin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydettiği o anlar sosyal medya platformlarına yüklenir yüklenmez internette adeta infial yarattı. Video, kısa sürede milyonlarca izlenme oranına ulaştı.

Sıra dışı olayla ilgili Endonezya resmi makamlarından şüphelilerin son durumuna dair henüz bir açıklama gelmedi.

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Son Dakika Endonezya Mahalleliden hırsızlara sıra dışı tuzak: Yakalayıp koli bandıyla 'Teletabilere' benzettiler - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Bakış Açısı Bakış Açısı:
    Sonrada denize atsalardı iyiydi 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Mahalleliden hırsızlara sıra dışı tuzak: Yakalayıp koli bandıyla "Teletabilere" benzettiler - Son Dakika
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