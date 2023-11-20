Karşınızda Arjantin'in yeni lideri! Lakabı 'Deli', herkes onu elektrikli testereyle verdiği sözle hatırlıyor

Arjantin'de devlet başkanlığı seçimini oyların yüzde 56'sını alan aşırı sağcı Javier Milei kazandı. Ülke tarihinde yeni bir sayfa açtıklarını belirten Milei, daha önce merkez bankasını kapatma ve para birimini dolar yapma sözü vermişti. Milei seçim öncesi elektrikli testere ile görüntü vermiş ve kötü giden ekonomiye böyle dalacağını söylemişti.

OYLARIN ÇOĞUNLUĞUNU ALDI

Arjantin'de dün devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu için halk sandık başına gitti. Oyların yaklaşık yüzde 90'ının sayıldığı seçimin resmi olmayan ön sonuçlarına göre oyların yüzde 56'ını alan Javier Milei, ülkenin yeni devlet başkanı oldu. Sonuçların açıklanmasının ardından Milei başkent Buenos Aires'te yaptığı zafer konuşmasında, "Bugün Arjantin'in yeniden inşası başlıyor. Bugün Arjantin'in gerilemesinin sonu başlıyor. Gerileme modelinin artık sonu geldi. Bundan geri dönüş yok" dedi. Arjantin'in dünyada asla kaybetmemesi gereken konumuna geri döneceğini söyleyen Milei, "Daha iyi bir dünyanın inşası için özgür dünyanın tüm uluslarıyla omuz omuza çalışacağız" şeklinde konuştu.

EKONOMİYLE İLGİLİ İLGİNÇ FİKİRLERİ VAR

Arjantin'deki ekonomik duruma ilişkin konuşan Milei, "Önümüzde enflasyon, işsizlik ve yoksulluk gibi çok büyük sorunlar var. Durum kritik ve yarım yamalak tedbirlere yer yok" ifadesini kullandı. Ekonomist ve eski televizyon yorumcusu 53 yaşındaki Javier Milei, Arjantin Merkez Bankası'nı kapatmak istediğini belirtmiş, ülke ekonomisini düzeltme sözü vermişti. Milei'nin ABD dolarını ülkenin resmi para birimi yapma vaadi halktan büyük destek toplamış, ancak birçok ekonomi uzmanı bunun ekonomik bir felakete yol açacağını ifade etmişti.

TESTERELİ GÖRÜNTÜSÜ İLE HAFIZALARA KAZINDI

Milei seçim döneminde de meydanlarda sıra dışı görüntüler vermiş ve eline aldığı testereyi sağa sola sallayarak "ekonomiye de böyle dalacağını" belirtmişti.

LAKABI "DELİ"

Milei, 22 Ekim 1970'de Buenos Aires'in Palermo kentinde doğdu. Milei Katolik okullarına ve özel üniversitelere gitti. Okulda, daha sonra onu meşhur edecek olan anlık patlamaları ve saldırgan söylemleri nedeniyle El Loco ("Deli") lakabı takıldı.