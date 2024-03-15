Kate Middleton'ın ameliyatındaki sır perdesi! Paylaştığı fotoğraf düzenleme çıktı - Son Dakika
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Kate Middleton'ın ameliyatındaki sır perdesi! Paylaştığı fotoğraf düzenleme çıktı

Kate Middleton\'ın ameliyatındaki sır perdesi! Paylaştığı fotoğraf düzenleme çıktı

Prenses Kate Middleton'ın 16 Ocak'ta geçirdiği, detayları hala gizli tutulan ameliyat sonrası, kraliyet hayranları ve ailesi arasında endişe artıyor. Prenses, Anneler Günü'nde üç çocuğuyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı. Fotoğraf üzerinde düzenleme yapıldığı belirlenince tartışmalar alevlendi.

15.03.2024 12:12
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Kate Middleton'ın 16 Ocak'ta girdiği ameliyatla ilgili ayrıntılar merak edilirken Saray'dan yapılan açıklama kamuoyunu tatmin etmedi. Galler Prensesi'nin paylaştığı bir fotoğraf ise tartışmaları farklı bir boyuta taşıdı.

FOTOĞRAF PHOTOSHOP ÇIKTI

10 Mart'ta Prenses Kate Middleton Instagram'da çocuklarıyla bir arada bulunduğu bir fotoğraf paylaştı. Kate, fotoğrafta, gülümseyen 3 çocuğuyla bir sandalyede otururken altına da İngiltere'deki annelere Mutlu Anneler Günü dileyerek son ameliyatıyla ilgili dilekler için halka teşekkür etti.

Ameliyattan sonra prensesin ilk resmi fotoğrafının, sağlığıyla ilgili ortaya atılan farklı iddiaları ortadan kaldırmak için paylaşıldığı düşünülürken fotoğrafın düzenlendiği ortaya çıkınca yeni bir tartışma başladı.

Kate, fotoğraf tartışmasını sosyal medya üzerinden "Birçok amatör fotoğrafçı gibi, ara sıra düzenleme deniyorum" ifadelerini kullanarak "Karışıklık için özür dilemek istedim." dedi.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

42 yaşındaki prensesin ameliyat sonrası sağlık durumuyla ilgili soru işaretleri sürerken bir kraliyet kaynağı Kate'in iyi durumda olduğu bilgisini verdi.

Kaynak, ameliyatın nedeniyle ilgili bilgi vermeyerek prensesin bunu özel tutmak istediğine dikkat çekti. Yakın aileden bile konuyla ilgili bilgi sahibi olmayanların olduğunu vurgulayan kraliyet kaynağı prensesin kendini daha iyi hissettiğinde açıklama yapabileceğini öne sürdü.

NE OLMUŞTU?

Kensington Sarayı, Kate'in planlanmış bir mide ameliyatı geçirdiğini ve Paskalya'dan sonra kamuoyundan uzak kalacağını duyurdu. Prensesin hastaneden taburcu olduktan sonra hızla iyileştiği belirtilirken açıklamayı yetersiz bulanlar farklı komplo teorilerini ortaya attı. En son İspanyol medyası prensesin komada olduğunu öne sürdü.

Kraliyet Sarayı, Kate Middleton, 3.Sayfa, Magazin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kate Middleton'ın ameliyatındaki sır perdesi! Paylaştığı fotoğraf düzenleme çıktı - Son Dakika

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