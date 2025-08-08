Kazakistan'da Nükleer Güç Santrali Projesi Başladı - Son Dakika
Son Dakika Logo
Dünya

Kazakistan'da Nükleer Güç Santrali Projesi Başladı

Kazakistan\'da Nükleer Güç Santrali Projesi Başladı
08.08.2025 13:39
Almatı bölgesinde nükleer güç santrali için mühendislik araştırmaları başladı, güvenlik etütleri yapılacak.

KAZAKİSTAN'IN Almatı bölgesinde bulunan Jambıl ilçesinin Ülken köyünde yapılması planlanan nükleer güç santrali (NGS) inşaat projesinin ilk çalışmaları başladı. Bu çalışmalar, gelecekteki yüksek kapasiteli NGS için en uygun sahayı belirlemeyi ve tasarım belgelerini hazırlamayı amaçlayan mühendislik araştırmalarını kapsıyor. Çalışmalar, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Kazakistan Cumhuriyeti Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Almasadam Satkaliyev ve Almatı Bölgesi Valisi Marat Sultangaziyev'in katılımıyla başladı.

Rosatom Mühendislik Bölümü uzmanları çalışmalar kapsamında ilk keşif sondajını yaparak topraktan numune aldı. Bu çalışmalarla, NGS'nin güvenliği için hayati önem taşıyan sismik kararlılık, hidrojeolojik özellikler ve bölgenin diğer parametreleri değerlendirilecek. Bu aşamada, her biri 30 ila 120 metre derinliğinde olmak üzere toplamda en az 50 sondaj kuyusu açılacak. Santralin kesin konumuna ilişkin nihai karar, araştırma sonuçlarına göre verilecek.

Mühendislik etütlerinin başlangıcı, NGS projesinin emniyetini, güvenilirliğini ve ekonomik verimliliğini belirleyen temel bir aşama. Bu aşamada, sahanın jeolojik, sismik, hidrolojik ve çevresel özellikleri konusunda kapsamlı bir çalışma yapılacak. Etütler, projenin hem uluslararası hem de ulusal standartlara uygun olmasını, çevresel ve teknolojik risklerin en aza indirilmesini ve gelecekte nükleer güç santralinin verimli tasarımı için bir temel oluşturmasını sağlayacak.

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev konuyla ilgili açıklamasında, "Ülken'de mühendislik araştırmalarının başlatılması, Kazakistan'ın modern tarihindeki ilk yüksek kapasiteli nükleer güç santraline giden yolculuğun başlangıcını işaret ediyor. Bu aşamada, gelecekteki bir nükleer güç santraline uygunluğundan tam olarak emin olmak için sahanın kapsamlı olarak incelemesine odaklanıyoruz. Rosatom, Kazakistan'ın gelişimi için stratejik öneme sahip bu projeyi hayata geçirmek için edindiği tüm deneyimini kullanmaya hazır" dedi.

Kazakistan Cumhuriyeti Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Almasadam Satkaliyev de "Bugün atılan adım sadece bir ilk, ancak Kazakistan'ın ulusal ekonomisinde yeni bir yüksek teknoloji sektörü kurma yolundaki kararlılığını gösteriyor. Bu nükleer güç santralinin, modern altyapının oluşturulmasından yeni okullara, anaokullarına ve sosyal tesislere kadar bölgenin kalkınmasına güçlü bir destek vereceğinden eminiz. Bu proje, Kazakistan'ın stratejik tercihi ve uzun vadeli bölgesel ve ulusal ekonomik büyümenin itici gücüdür" diye konuştu.

Törende ayrıca, VVER-1200 ünitelerinin halihazırda faaliyette olduğu veya inşa edildiği Leningrad NGS, Akkuyu NGS, Belarus NGS, Macaristan'daki Paks-2 NGS ve Bangladeş'teki Ruppur NGS çalışanları, Ülken köyü sakinlerine hitap ederek, projenin başarılı olmasını diledi ve nükleer enerjinin bölgenin sosyo-ekonomik kalkınması için önemini vurguladılar.

Kazakistan'da yapılacak NGS, 1200 MW elektrik kapasiteli basınçlı su reaktörleri olan 3 + nesil modern VVER-1200 reaktörlerine sahip olacak. Bu teknoloji, en sıkı uluslararası güvenlik standartlarını karşılamakta olup, halihazırda Rusya, Belarus, Türkiye, Bangladeş, Mısır ve Çin'de faaliyetteki ve inşa halindeki tesislerde başarıyla kullanıldğı bildirildi. Hizmet ömrü 60 yıl olan reaktörün hizmet ömrünü potansiyel olarak 20 yıl daha uzatabileceği aktarıldı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Kazakistan'da Nükleer Güç Santrali Projesi Başladı - Son Dakika

13:20
