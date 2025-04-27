Keşmir'de tansiyon yüksek! Hindistan ve Pakistan askerleri arasında çatışmalar şiddetlendi - Son Dakika
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Dünya

Keşmir'de tansiyon yüksek! Hindistan ve Pakistan askerleri arasında çatışmalar şiddetlendi

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Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinde geçtiğimiz gün yaşanan terör saldırısının ardından Pakistan'la gerilim tırmandı. Keşmir'deki sınır hattında iki ülke askerleri arasında son 4 yılın en şiddetli çatışmalarının yaşandığı belirtildi.

27.04.2025 00:54
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Hindistan'ın kontrolündeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde geçtiğimiz günlerde düzenlenen terör saldırısının ardından bölgede tansiyon tavan yaptı. Hindistan ve Pakistan ordusu arasında çatışmalar iyice alevlendi.

"KEŞMİR'DE SON 4 YILIN EN ŞİDDETLİ ÇATIŞMALARI"

Keşmir'deki 740 kilometrelik sınır hattında ağır silahlarla şiddetli çatışmaların yaşandığı öğrenildi. Hindistan basını, iki ülke arasındaki çatışmaların son 4 yılın en şiddetli çatışmaları olduğunu yazdı.

Keşmir'de tansiyon yüksek! Hindistan ve Pakistan askerleri arasında çatışmalar şiddetlendi

PAKİSTAN ORDUSU, HİNT KARAKOLLARINI VURUYOR

Pakistan ordusunun bölgedeki Hint karakollarına saldırılar düzenlediği öğrenildi. Pakistan askerlerinin Keşmir`in Samahni Vadisi'ndeki Hindistan mevzilerini yoğun bir şekilde vurduğu belirtildi.

PAHALGAM TERÖR SALDIRISI

Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Terör saldırısı sonrası Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Suudi Arabistan'daki resmi ziyaretini yarıda keserek Yeni Delhi'ye dönmüştü. Modi, başkente varışının hemen ardından, üst düzey yetkililerin katılımıyla, durumu değerlendirmek için güvenlik toplantısı düzenlemişti.

Ulusal basında çıkan haberlerde, Pakistan'da yasaklı Leşker-i Tayyibe (LET) örgütünün uzantısı olan Direniş Cephesinin (TRF) saldırıyı üstlendiği belirtilmişti. Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve tüm Pakistan vatandaşlarına verilen vizelerin iptal etmişti.

Keşmir'de tansiyon yüksek! Hindistan ve Pakistan askerleri arasında çatışmalar şiddetlendi

İNDUS SULARI ANLAŞMASI

Pakistan ile Hindistan arasında İndus Suları Anlaşması, Dünya Bankasının garantörlüğünde 1960'ta imzalanmıştı. Anlaşmaya göre, İndus Nehri'ni besleyen 6 nehirden Beas, Ravi ve Sutlej'in kontrolü Hindistan'a; Indus, Jhelum ve Chenab'ın kontrolü Pakistan'a verilmişti. Hindistan'a verilen nehirler İndus'u daha çok beslediği için Pakistan'a bu nehirler üzerinde haklar tanınmıştı. Anlaşmaya Hindistan'ın enerji üretimi, tarım ve balıkçılık hakları olduğu maddesi de eklenmişti.

Pakistan, bu üç nehirden akan suyun bir kısmını kendisiyle paylaşmak zorunda olan Hindistan'ın su akışını engelleyen baraj projeleri nedeniyle son olarak 2019'da Dünya Bankasına şikayette bulunmuştu. Buna rağmen Hindistan, 2007'de inşasına başladığı Kişanganga Barajı'nı 2018'de Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin katıldığı törenle açmıştı. Ratle Barajı'nın da 2026'da açılması planlanıyor. Hindistan, baraj projelerinin anlaşmayla uyumlu olduğunu savunuyor. Hindistan'ın inşa ettiği barajlar nedeniyle Pakistan'da su kıtlığı ya da su baskını riskleri bulunuyor. Pakistan ekonomisinin yüzde 20'sinin İndus Nehri çevresindeki faaliyetlere bağlı olduğu belirtiliyor.

KEŞMİR TARTIŞMALI BÖLGE

Keşmir, komşu ülkeler Pakistan ve Hindistan'ın 1947'de bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana bölünmüş durumda. İki ülke de Keşmir'in tamamında hak iddia ediyor. Hindistan Keşmir'de bir kısmını kontrol ettiği toprakları "Cemmu ve Keşmir", Pakistan ise kendi kontrolündeki toprakları "Azad Keşmir" olarak adlandırıyor.

Hinduların çoğunlukta olduğu Hindistan ile Müslümanların çoğunluğundaki Pakistan arasında Keşmir konusunda yaşanan gerginlikler, Hindistan hükümetinin 2019 yılında yarı özerk statüsünü tek taraflı olarak iptal ettiği Keşmir'i doğrudan Yeni Delhi'ye bağlama kararının ardından artmıştı.

Keşmir\'de tansiyon yüksek! Hindistan ve Pakistan askerleri arasında çatışmalar şiddetlendi
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Son Dakika Dünya Keşmir'de tansiyon yüksek! Hindistan ve Pakistan askerleri arasında çatışmalar şiddetlendi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Talat Yelbuz:
    BU ISLAM COĞRAFYA SI BU TEROR BEKASINDAN NEDEN KURTULAMIYOR NEDEN BU ORGUTLER HEP ISLAM COĞRAFYASINDA ORGUTLENIYIR HANAS HİZBULLAH İSLAMİ CİHAT DEAS EL KAIDE TALIBAN HUSİ 0 0 Yanıtla
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