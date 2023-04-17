Kılıçdaroğlu'na Sadullah Ergin sorusu: FETÖ'yle ilişkisi olan biri bıyığını kesti diye affedildi mi?

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu'na teslim milletvekili aday listesinde Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, CHP Ankara 1. bölge adayı olarak yer almıştı. Balyoz ve Ergenekon davası süreçlerinde Adalet Bakanlığı görevinde bulunan Ergin, DEVA Partisi kontenjanından CHP listelerine dahil olmuş ve bu durum tartışmalara neden olmuştu.

KILIÇDAROĞLU'NA SADULLAH ERGİN SORUSU

CHP Genel Başkanı Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in moderatörlüğünde düzenlenen programda 14 Mayıs seçimlerinde ilk defa oy kullanacak gençlerin sorularını cevapladı. Programa bir gencin, "Balyoz ve Ergenekon davaları döneminde bakan olan, FETÖ'yle açık ilişkisi olan böyle biri, bıyığını kestiği için affedildi mi?" sorusu damga vurdu.

"BİZ MİLLETVEKİLİ İSTEDİ, 'ŞUNU GETİRİN' DEME HAKKIMIZ YOK"

Kılıçdaroğlu, yanıt olarak şu açıklamaları yaptı: "Bu soru için de teşekkür ederim, biz 6 partiyiz, birbirimizin iç işlerine karışmayız. Geçmişte farklı düşünebilirler. Ama geldiğimiz nokta, artık bir parti bir meselesi olmaktan çıktı, Türkiye meselesi oldu. Dolayısıyla İyi Parti hariç 5 parti, tek parti logosu altında seçime girmeye karar verdiler. Neden? Beraber girmezsek, artık oylar dağılacak, daha az milletvekili çıkaracağız. Karar verince doğal olarak en büyük fedakarlığı, en büyük parti olarak biz yaptık. Biz onlardan milletvekili istedik. Şunu getirin deme hakkımız yok.

"GEÇMİŞTE YANLIŞLAR OLABİLİR"

Onlar isimleri belirlediler, biz de o isimleri yerleştirdik. Dolayısıyla Sadullah Bey, geçmişte şunu bunu yaptı.. Biz geçmişi elbette sorgulayacağız. Ancak biz güzel bir gelecek inşa etmek istiyoruz. Böyle yaparsak, her şey kendiliğinden gelişecek. Hata insana özgüdür, geçmişte yanlışlar olabilir, yanlış söylemler olabilir. Ama Türkiye'nin buradan demokratik yollarla çıkması lazım, o da gençlerle olur."