Kırgızistan ile Tacikistan çatışması nedeniyle oluk oluk kan akıyor! Ölü sayısı 26'ya çıkarken, Kırgızistan OHAL ilan etti

Okul müdüründen kendisine özel tuvalet! Yapılan savunma da en az olay kadar vahim

Kırgızistan ve Tacikistan arasında arazi, tarımsal sulama, hayvan otlatma, kaçakçılık, ortak yol kullanımı ve sınırdan izinsiz geçişler gibi nedenlerle gerginlikler yaşanıyor. Kırgızistan, 21 Mayıs 2021'den itibaren sınır sorunu çözülene kadar Tacikistan ile gümrük kapılarını kapatmıştı.

İKİ TARAFAN 26 KİŞİ CAN VERDİ

İki ülke arasında başlayan çatışmalarda Kırgızistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çatışmalarda 24 vatandaşın hayatını kaybettiği bildirildi. Çarşamba gününden bu yana Kırgızistan tarafında yaralananların sayısı ise 103'e yükseldi. Tacikistan makamları ise çatışmalarda 2 askerin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin de yaralandığını duyurmuştu. Böylece sınırdaki çatışmalar sırasında her iki ülkeden hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 26'ya, yaralı sayısı 114'e yükseldi.

KIRGIZLAR OHAL İLAN ETTİ

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Tacikistan sınırında barışın tesis edilmesi, vatandaşların güvenliğinin sağlanması, tahliye çalışmalarının yapılması, ölümlerin önlenmesi ve ilgili kuvvetlerin seferber edilmesi için Batken bölgesinde acil durum ilan edildiği bildirildi. Batken Bölge Valisi Abdikarim Alimbayev, yaptığı açıklamada, Kırgızistan ile Tacikistan çatışmasında irtibatı kesilen iki köye ulaşıldığını bildirdi. Alimbayev, "Bölgede gece sakin geçti. Lakin durum ağır. Tacik askerleri Kırgız köylerini boşaltı. Kırgız birlikleri köylere girdi. Durum istikrara kavuşana kadar sınırda Tacik tarafıyla çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"TACİKLER EVLERİNİ ATEŞE VERİYOR"

Kırgızistan Sınır Muhafız Hizmeti tarafından yapılan açıklamada ise sınırda durumun son derece gergin olduğu belirtildi. Her iki ülkeden ilgili yetkililerin, durumun bir an önce istikrara kavuşturulması için güç birimlerinin eylemlerini koordine etme çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. Ayrıca, ateşkes sürecinde Tacikistan'ın Bogdari köyünde vatandaşların evlerini ateşe verdiği belirtilerek, "Tacikistan vatandaşlarının bu tür eylemleri, Kırgız tarafını evlerine zarar vermekle suçlamak amacıyla yapılan kasıtlı bir provokasyondur" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Kırgızistan, çatışma bölgelerinden 135 binden fazla vatandaşını tahliye etmişti.

TÜRKİYE DEVREDE

Türkiye, son olarak Kırgızistan ve Tacikistan arasındaki sorunun çözümü için de devreye girerek diyalog yolunu işaret etti. Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada gerginliğin tırmandırılmadan sonlandırılması gerektiği ifade edildi. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiği öğrenildi.