Kırım Köprüsü, Acil Durum Nedeniyle Araç Trafiğine Kapatıldı - Son Dakika
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Kırım Köprüsü, Acil Durum Nedeniyle Araç Trafiğine Kapatıldı

17.07.2023 09:37

Ukrayna ile savaşta olan Rusya, Kırım'la tek bağlantısı olan Kırım Köprüsü'nü acil durum sebebiyle trafiğe kapattı. Geçen yıl patlamanın yaşandığı ve Rus lider Putin tarafından yeniden açılan köprünün, yine füze saldırılarına maruz kaldığı iddia ediliyor.

Geçtiğimiz yıl Ukrayna- Rusya savaşı sırasında meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği patlama ile büyük hasar alan Kırım Köprüsü "acil durum" nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. Nedeni ile ilgili resmi bir açıklama yapılmazken Ukrayna ordusunun gece saatlerinde köprüye füze saldırısı gerçekleştirildiği öne sürülüyor.

"İLGİLİ BİRİMLER ÇALIŞIYOR"

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ın Sözde Valisi Sergey Aksenov, yaptığı yazılı açıklamada, köprüde detaylarına yer verilmeyen acil bir durumun yaşandığını ifade etti. Söz konusu acil durum nedeniyle köprünün araç trafiğine kapatıldığını belirten Aksenov, "Güvenlik ve ilgili birimler çalışmalar yürütüyor." ifadesini kullandı.

Kırım Köprüsü Araç Trafiğine Kapatıldı

FÜZE SALDIRISI OLDUĞU ÖNE SÜRÜLÜYOR

Rus sosyal medyasında çıkan bazı görüntülerde, köprüden dumanların yükseldiği görülüyor. Basında çıkan bazı haberlerde de Ukrayna ordusunun gece saatlerinde köprüye füze saldırısı gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Köprüde Kasım 2022'de yaşanan patlama nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Kırım Köprüsü Araç Trafiğine Kapatıldı
2022 yılında meydana gelen patlamada köprü büyük hasar almıştı.
Kaynak: AA
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Tragger, Rusya, Kırım, Dünya, Son Dakika

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