Kızılay, Depremzedelere 1,4 Milyon Beslenme Desteği Sağladı - Son Dakika
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Kızılay, Depremzedelere 1,4 Milyon Beslenme Desteği Sağladı

Kızılay, Depremzedelere 1,4 Milyon Beslenme Desteği Sağladı

Türk Kızılay, İstanbul'daki 6.2'lik depremin ardından 1,4 milyon kişiye beslenme desteği verdi.

24.04.2025 13:20
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TÜRK Kızılay, İstanbul'da ve çevre illerde hissedilen 6.2'lik depremin ardından toplanma alanlarında vatandaşlara 1,4 milyon kişilik beslenme desteği verildiğini duyurdu. Kızılay, binlerce gönüllü ve çalışanının yanı sıra beslenme platformu paydaşlarıyla birlikte 347 dağıtım noktasında hizmet sağladığını aktardı.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamada, "İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin hemen ardından binlerce gönüllü ve çalışanımızla sahada beslenme hizmeti sağladık. Beslenme platformu paydaşları ile 221'i mobil ikram aracı olmak üzere 347 dağıtım noktasında faaliyetlerimizi yürüttük" ifadeleri kullanıldı.

Türk Kızılay tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

Saat 11: 00 itibariyle İstanbul genelinde:

"527 bin bardak sıcak çorba,

407 bin beslenme malzemesi,

413 bin adet sıcak ve soğuk içecek,

39 bin adet kumanya,

15 bin 900 adet ekmek dağıtıldı.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesindeki ana sorumluluğumuz olan beslenme hizmetini beslenme platformu paydaşları ile yürüterek 499 bin adet içme suyu ve 1.655 battaniye dağıtıldı.

Kızılay mobil ikram araçlarının güncel konumunu öğrenmek isteyen vatandaşlar +90 552 150 18 68 numaralı WhatsApp hattından bilgi alabilir."

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Kızılay, Depremzedelere 1,4 Milyon Beslenme Desteği Sağladı - Son Dakika

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