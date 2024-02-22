Kızıldeniz\'de İngiliz kargo gemisi battı iddiası doğrulanmadı

Pazartesi günü Kızıldeniz’de bir İngiliz kargo gemisinin battığı iddia edilmişti. Ancak BBC’nin doğrulama servisi BBC Verify, Rubymar isimli geminin hasar gördüğü ancak batmadığını ortaya çıkardı.
BBC geminin Çarşamba gününe ait ve hala su üstünde olduğunu gösteren bir görüntüsünü elde etti.
Geminin sahibi, Rubymar’ın Cibuti’ye çekildiğini ancak hala batma riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.
Kızıldeniz’deki gemiler son aylarda düzenli olarak Husi güçlerinin saldırılarına uğruyor. BBC’nin analizine göre bu saldırılar, ABD ve İngiltere’nin Yemen’deki Husilere ait mevzilere gerçekleştirdiği operasyonlara rağmen devam ediyor.
Rubymar da Pazartesi günü Babülmendep Boğazı yakınlarında füze saldırısına uğradı.
Geminin sahibi olan Blue Fleet Group isimli şirket, bir füzenin geminin makine dairesinin yakınına isabet ettiğini ve geminin yan yattığını söyledi.
İkinci bir füze de geminin güvertesine isabet etti. Mürettebat gemiyi terk etti ve Cibuti'ye götürüldü. Akşamında ise bir Husi sözcüsü geminin batırıldığını iddia etti.
Ancak BBC gemiye ait iki görüntüye ulaştı. İlk görüntünün Salı gününe ait olduğu söyleniyor. Görüntün, geminin hâlâ su üstünde olduğunu gösteriyor. Kıç tarafı suyun altında olsa da geminin tamamı batmamış. Fotoğrafta geminin adı görünmüyor ama tüm özellikleri Rubymar'ınkilerle uyuşuyor.
BBC ayrıca Çarşamba gününe ait, aynı geminin benzer bir durumda, hala yüzer durumda ancak kıç tarafı suyun çok altında olan bir görüntüsünü de elde etti. (Bu görüntü haberin üst kısmında gösteriliyor)
Salı gününe ait bir uydu görüntüsü de gemiyi hasarlı ancak suyun üzerinde gösteriyor. Yine tüm özellikler Rubymar'ınkilerle örtüşüyor.
BBC'nin konuştuğu geminin sahibi olan şirket, Rubymar’ı Cibuti'ye çekmeye çalıştıklarını söyledi.
Paylaşılan bu bilgi sektörden ikinci bir kaynak tarafından da doğrulandı. Geminin aldığı hasar göz önüne alındığında tamamen kurtarılıp kurtarılamayacağı belli değil.
Ancak Husilerin Pazartesi günü ortaya attığı geminin battığına yönelik iddialar doğru görünmüyor.
Husiler saldırılarının Gazze’de İsrail ve Hamas arasındaki savaşta Filistinlilere verdikleri desteğin bir parçası olduğunu söylüyor.
Küresel deniz ticaretinin yaklaşık yüzde 12’si saldırılar öncesinde bu rotayı kullanıyordu. Ancak saldırıların ardından pek çok taşımacılık şirketi daha uzun bir güzergahı tercih ediyor.
İngiliz hükümeti, Husilerin Rubymar’a yönelik saldırısını kınadı. Yapılan açıklamada, kendilerinin ya da müttefiklerinin bu eyleme uygun şekilde karşılık verme hakkını saklı tuttuğu ifade edildi.
Son Dakika › Dünya › Kızıldeniz'de İngiliz kargo gemisi battı iddiası doğrulanmadı - Son Dakika
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