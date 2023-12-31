Kızıldeniz\'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması\'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti

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Yemen'deki İran destekli Husiler son dönemde Kızıldeniz'deki yük gemilerini hedef alırken, bugün de bölgede tansiyonu yükselten bir gelişme yaşandı. Danimarka merkezli Maersk'e ait bir yük gemisini hedef alan Husilere ait 4 tekneden 3'ü, yardım çağrılarına karşılık veren ABD Donanmasına ait gemilerden kalkan helikopterler ile imha edildi.

HUSİLER DANİMARKA MERKEZLİ GEMİYİ HEDEF ALDI

Bütün dünya İsrail ile Hamas arasındaki savaşa kilitlenmişken Kızıldeniz'de tansiyon yükseldi. İran destekli Husiler, Danimarka merkezli Maersk'e ait bir yük gemisine Kızıldeniz'de saldırdı. Husilere ait 4 tekne ile saldırının gerçekleştiği belirtilirken, yük gemisinden yapılan yardım çağrılarına ABD'den yanıt geldi.

ABD'YE AİT HELİKOPTERLER TEKNELERİ YERLE BİR ETTİ

ABD Donanması'na ait USS Eisenhower ve USS Gravely duruma müdahale ederek Husilere ait teknelere karşılık verdi. ABD Merkezi Komutası (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada bu gemilerden kalkan helikopterlerle Husilere ait dört teknenin üçünün batırıldığı ve kimsenin sağ kalmadığı belirtildi. Dördüncü teknenin ise uzaklaştırıldığı kaydedildi.

48 SAAT BOYUNCA KIZILDENİZ'İ KULLANMAYACAKLAR

Yük gemisindeki mürettabatın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Maersk olayla ilgili bir açıklama yaparak gelecek 48 saat boyunca Kızıldeniz'in kullanılmayacağını duyurdu.

HUSİLER SON DÖNEMDE YÜK GEMİLERİNİ HEDEF ALIYOR

İsrail'in Filistin'de sivillere yönelik saldırıları devam ederken Yemen'deki Husiler son dönemde Kızıldeniz'deki yük gemilerine yönelik saldırıları artırmıştı.