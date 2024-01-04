Kızıldeniz\'deki saldırılara ilişkin ortak açıklama yapıldı

Kızıldeniz'de Yemenli Husilerin ticari gemilere yönelik artan saldırıların ardından kurulan 'Refah Muhafızları Operasyonu' adlı görev gücüne katılan ülkeler de dahil olmak üzere birçok ülke, Kızıldeniz'deki saldırılara ilişkin ortak açıklama yaptı. Açıklamada, "Husiler saldırılara devam etmeleri halinde sonuçların sorumluluğunu üstlenecektir" denildi.

ABD, Avustralya, Bahreyn, Belçika, Kanada, Danimarka, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda, Yeni Zelanda, Singapur ve İngiltere, Kızıldeniz'de Yemenli Husilerin düzenlediği saldırılara ilişkin ortak açıklama yayınladı. Beyaz Saray'da da yer alan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Kızıldeniz'de devam eden Husi saldırıları yasadışı, kabul edilemez ve son derece istikrarsızlaştırıcıdır. Sivil deniz taşımacılığı ve donanma gemilerinin kasıtlı olarak hedef alınmasının hiçbir yasal gerekçesi yoktur. Ticari gemiler de dahil olmak üzere, insansız hava araçları, küçük botlar ve füzeler kullanılarak gemilere yapılan saldırılar, bu tür gemilere karşı gemisavar balistik füzelerin ilk kez kullanılması da dahil olmak üzere, dünyanın en kritik su yollarından birinde küresel ticaretin temelini oluşturan seyrüsefer özgürlüğüne yönelik doğrudan bir tehdittir. Şimdi mesajımız nettir: bu yasadışı saldırılara derhal son verilmesi ve hukuksuz bir şekilde alıkonulan gemi ve mürettebatın serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz. Husiler, hayatları, küresel ekonomiyi ve bölgenin kritik su yollarında serbest ticaret akışını tehdit etmeye devam ettikleri takdirde sonuçların sorumluluğunu taşıyacaklardır. Uluslararası kurallara dayalı düzene bağlılığımızı sürdürüyoruz ve kötü niyetli aktörleri hukuksuz el koyma ve saldırılardan sorumlu tutmaya kararlıyız."