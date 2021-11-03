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Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı - Son Dakika

Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı

03.11.2021 14:19
Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı

John Eisenman isimli adam, kızının sevgilisi tarafından başka insanlarla zorla ilişkiye girdirildiğini öğrenmesinin ardından Aaron Soronson isimli genci öldürdü. Gencin çürüyen cesedi, olaydan ancak 1 yıl sonra bulunabildi. Katil zanlısı baba "Kasten cinayet" suçundan yargılanacak.

ABD'nin Washington eyaletindeki Spokane kentinde yaşayan John Eisenman, Aaron Sorenson isimli gençle sevgili olan kızının Seattle bölgesindeki bir fuhuş çetesine satıldığını öğrendi. Ayrıca kızının yine erkek arkadaşı tarafından başkalarıyla zorla ilişkiye girdirildiği bilgisi alan adam, Aaron Soronson isimli genci bıçakladıktan sonra arabasının bagajına koydu ve orada tuttu.

OLAYDAN SONRA YAKALANDI

John Eisenman isimli adam, cinayeti işlemesinin ardından tüm deliller kendisini gösterdiği için tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak çocuğu nerede bıraktığını hiçbir zaman söylemedi. Polis ekipleri yaklaşık1 yıl sonra Aaron Sorenson isimli gencin cesedini araba bagajında çürümüş şekilde buldu.

YÜZLEŞMEYE ÇAĞIRDI

Polis ekipleri, soruşturma sonucunda olayın nasıl gerçekleştiğini de öğrendi. Buna göre John Eisenman, kızının satıldığı yönünde bilgi almasının ardından 19 yaşındaki genci ormanlık alanda konuşmaya davet etti. İkili bir süre konuştuktan sonra Eisenman, genci alıkoydu ve öldürdükten sonra aracının bagajına tıktı. Bir süre arabayı süren adam, sonrasında arabayı terk etti.

"KASTEN ADAM ÖLDÜRMEK" SUÇUNDAN YARGILANACAK

Hala cezaevinde bulunan John Eisenman isimli adam, "Alıkoymak ve kasten adam öldürmek" suçundan yargılanacak. Polis ekipleri şimdi, genç kıza zorla fuhuş yaptırdığı belirtilen kişileri arıyor.

Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrenen baba dehşet saçtı
Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrenen baba dehşet saçtı
Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrenen baba dehşet saçtı
Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı

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Son Dakika Dünya Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı - Son Dakika
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