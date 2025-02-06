KKTC Cumhurbaşkanı iş dünyası temsilcileriyle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı iş dünyası temsilcileriyle buluştu

Geniş Video İzle

Avrasya Stratejik Araştırmalar Vakfı Genel Başkanı Murat Doğanay, önemli bir buluşmaya daha aracılık etti. Doğanay'ın davetiyle KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve iş dünyası temsilcileri bir araya geldi.

06.02.2025 14:48  Güncelleme: 15:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrasya Stratejik Araştırmalar Vakfı Genel Başkanı Murat Doğanay'ın ev sahipliğinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, iş dünyasının önemli isimlerinden Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Nurol Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Çarmıklı ve ünlü tarihçi yazar İlber Ortaylı, Develi Restoran'da düzenlenen yemekte bir araya geldi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Murat Doğanay'ın davetiyle iş dünyası temsilcileriyle buluştu

Yemekte Türkiye-Kıbrıs ilişkileri, Kıbrıs'a yönelik yatırımlar, bölgenin ekonomik ve siyasi gelişmeleri detaylı şekilde ele alındı. Toplantıdaki en önemli vurgulardan biri, Türkiye ve KKTC'nin "tek millet, iki devlet" ilkesi doğrultusunda ilerlemesi gerektiği oldu. Katılımcılar, Kıbrıs'ın geleceğiyle ilgili ortak fikirler ortaya koyarak, bölgedeki iş birliği olanakları üzerine fikir alışverişinde bulundular.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Murat Doğanay'ın davetiyle iş dünyası temsilcileriyle buluştu

ERSİN TATAR VE İLBER ORTAYLI'DAN TARİHİ VURGULAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve tarihçi İlber Ortaylı, Kıbrıs'ın tarihi üzerine görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede, Kapalı Maraş'ın ve Kıbrıs'ın bir Osmanlı toprağı olduğu vurgulandı. Ortaylı, federal temelde bir çözümün artık mümkün olmadığını, Cumhurbaşkanı Tatar'ın sürdürdüğü iki devletli çözüm modelinin en doğru yol olduğunu ifade etti.

Bu önemli buluşma, Türkiye ve KKTC ilişkilerinde yeni iş birliği fırsatları yaratırken, bölgenin geleceğine dair önemli mesajlar verdi.

AVRASYA STRATEJİK ARAŞTIRMALAR VAKFI

Türkiye'nin önemli araştırma merkezlerinden biri olan Avrasya Stratejik Araştırmalar Vakfı'na ilişkin yapılan tanımlamada şu ifadeler kullanılıyor: Türkiye'nin küresel vizyonu; eşi benzeri olmayan tarihi-kültürel kimliği, jeostratejik konumuna uygun bir ufuk ve derinliğe ihtiyaç duymaktadır. Bu doğrultuda Asad olarak, Türkiye'nin hızla değişen ve globalleşen dünyadaki iç ve dış politikalarının oluşturulması hususunda gerek duyduğu stratejik adımlara ön ayak olabilecek fikirlerin doğmasına yardımcı olmak en önemli prensibimizdir. Bizler aklında fikrinde Türkiye olan bireyler olarak, bu uğurda gece gündüz çalışıyoruz. Biliyoruz ki, milletin en büyük değeri, alın teridir. Ve bu alın teri, her dalında başka yuvaların olduğu bir çınar ağacıdır. Çünkü bu kökleri ile bağlı olduğumuz vatan toprağı mukaddestir. Türkiye, tarihe yön vermiş bir ulusun, milli çıkarlar doğrultusunda bir araya geldiği güçtür. Dolayısıyla sınırları olan bir kara parçasından çok daha manevi, çok daha ulvidir.

Bu bilinçle, Milli çıkarlarımız doğrultusunda, ülkemizin ve milletimizin geleceğine ışık olacak araştırmalar yapan bir düşünce kuruluşuyuz. Yerli ve milli stratejileri oluşturmak, bunları gerekli kurumlarla paylaşarak hayata geçirilmesini sağlamak ve böylece ülkemize değer katmak için tüm gayretimizle yol alıyoruz. Gayemiz, geçmişin tozu ile üzeri örtülüp sandıklara kaldırılmış fikirleri, olayları, kişileri, hayatları gün yüzüne çıkarmak, tüm bunları farklı düşünce perspektifiyle yansıtmaktır. Kendi sınırları içerisinde Türkiye'yi değerlendirdiğimiz gibi, gelişen ve değişen küresel sistem içerisinde de, ekonomik, politik, jeolojik, hukuki ve tarihi açıdan araştırmalar yapıp, ülkemizin geleceğine ışık tutmayı hedefliyoruz.

Daha güçlü, daha büyük, daha zengin, dünya politikalarına yön veren, bölgesel gücün ötesinde küresel bir güç olan, köklerinde var olan İslam'ın en güçlü temsilcisi bayrağını da daha ileriye taşıyan bir Türkiye için düşünüyoruz!

KKTC Cumhurbaşkanı iş dünyası temsilcileriyle buluştu

Murat Doğanay, İş Dünyası, Diplomasi, Politika, Avrasya, Ekonomi, Tatar, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya KKTC Cumhurbaşkanı iş dünyası temsilcileriyle buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:46 İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var
22:46 Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını ’hazırım’ diyerek duyurdu Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını 'hazırım' diyerek duyurdu
22:18 Anne babalar dikkat Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor
21:54 Kartpostallık görüntüler İstanbul’a lapa lapa kar yağdı Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı
20:55 MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kalp kapağı değiştirildi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi
09:48 Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti
09:43 Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti
09:42 Diyarbakır’da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor Diyarbakır'da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor
09:38 Uludağ’a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü Uludağ'a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü
09:31 Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor
09:16 Demet Akalın’dan Sibil Çetinkaya’ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş Demet Akalın'dan Sibil Çetinkaya'ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş
09:15 Serdar Aziz’den Fenerbahçe’ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil
08:55 Ege’de iki saat içinde 7 deprem Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı Ege'de iki saat içinde 7 deprem! Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2025 04:00:52. #1.13#
SON DAKİKA: KKTC Cumhurbaşkanı iş dünyası temsilcileriyle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.