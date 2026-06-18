KKTC Meclis Başkanı Öztürkler, Bakan Göktaş'ı kabul etti - Son Dakika
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KKTC Meclis Başkanı Öztürkler, Bakan Göktaş'ı kabul etti

KKTC Meclis Başkanı Öztürkler, Bakan Göktaş\'ı kabul etti
18.06.2026 17:36
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KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı kabul ederek, Türkiye ile KKTC arasındaki güçlü bağlar vurgulandı; dijital zorbalık ve aile koruma protokolleri imzalandı.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı kabul etti. Hediye takdimi ile başlayan ziyarette, Göktaş'a, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri eşlik ederken, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ve UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu da görüşmede hazır bulundu.

Bu ziyaretlerin ve iş birliklerinin Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki sarsılmaz ve kopmaz bağların bir göstergesi olduğunu vurgulayan Öztürkler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her açıklamasında yer alan, "Kıbrıs Türk halkı hiçbir zaman yalnız değildir" ve "Bu yolları yalnız yürüyemeyecektir" sözlerinin, KKTC'ye ve Kıbrıs Türk halkına çok ciddi bir güven verdiğini belirtti.

Öztürkler, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle KKTC'de sürekli güzel projelere imza atıldığını ve yaşlı bakım evleri gibi birçok noktada Türkiye'nin bilgi birikiminden yararlanmanın Kıbrıs Türk halkı için önemli olduğunu kaydetti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında, çocukların dijital dünyada korunmasına yönelik imzalanan iş birliği protokolünün hayırlı olmasını temenni eden Öztürkler, asıl önemli noktanın böyle çalışmaların protokollerde kalmayıp fiiliyata dönüşmesi olduğunu söyledi.

Öztürkler, projelerin hayat bulması için yapılacak yasal düzenlemelerde, Cumhuriyet Meclisi'nin desteği bulunduğunun altını çizerek, "Bu tür ziyaretler bizlere her zaman güç veriyor" dedi.

GÖKTAŞ: TÜRKİYE, KKTC'YE DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da ziyaretlerinin amacının 'Ekranın Ötesi: Dijital Zorbalık, Bağımlılık ve Koruma' sempozyumu olduğunu ve çocukların dijital dünyada korunmasına yönelik niyet beyanı ile iş birliği protokolü de imzalandığını bildirdi. Bu kapsamda bir web sitesi lansmanı gerçekleştirdiklerini de vurgulayan Göktaş, Türkiye Cumhuriyeti'nde çocukları dijital zorbalıktan korumaya yönelik yapılan çalışmaları anlattı.

Göktaş, aile koruması ve güçlendirilmesi üzerine bakanlığın yaptığı çalışmalara değinen ve bu tecrübeleri KKTC ile paylaşmak istediklerini belirterek, KKTC'de yakın zamanda bir 'sosyal hizmet merkezi' ve 'aile destek merkezi' açmayı planladıklarını söyledi. Küresel firmalarla mücadelede Türkiye'nin, KKTC'ye destek vermeye devam edeceğini kaydeden Göktaş, "Amacımız, engelli vatandaşlarımıza, kadınlara, çocuklara ve ailelere yönelik yürüttüğümüz politikalar ile tecrübelerimizi buraya da aktarabilmek" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya KKTC Meclis Başkanı Öztürkler, Bakan Göktaş'ı kabul etti - Son Dakika

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