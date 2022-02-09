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Kolombiya'da şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında 14 ölü, 35 yaralı! - Son Dakika

Kolombiya'da şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında 14 ölü, 35 yaralı!

09.02.2022 10:19

Güney Amerika ülkeleri arasında yer alan Kolombiya'nın Risaralda bölgesinde şiddetli yağışlar sebebiyle toprak kayması meydana geldi. Feci olayda 14 kişi yaşamını yitirirken, 35 kişi de yaralandı. Diğer yandan toprak altında kalan ve henüz ulaşılamayan kişileri arama çalışmaları devam ediyor.

Kolombiya'nın Risaralda bölgesinin merkezi Pereira kentinde günlerdir etkili olan aşırı yağış, toprak kaymalarını beraberinde getirdi. Risaralda Valisi Victor Manuel Tamayo, sokakların çamur yığınına döndüğü kentte yol üzerinde bulunan bazı evlerin yıkıldığını aktardı.

Kolombiya'da şiddetli yağışlar faciaya yol açtı! Toprak kaymasında 14 ölü, 35 yaralı

TOPRAK ALTINDA KALANLAR VAR

Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi (UNGRD) ise toprak kaymalarının yol açtığı faciada şu ana kadar 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin yaralandığını ve kayıplar olduğunu duyurdu. Taşan bir nehre yakın bölgelerde yaşayanlar evlerinden tahliye edilerek güvenli yerlere taşındı.

Kolombiya'da şiddetli yağışlar faciaya yol açtı! Toprak kaymasında 14 ölü, 35 yaralı

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN KORKULUYOR

Ölü sayısının artmasından korkulan kentte arama-kurtarma çalışmaları polis, sivil savunma, ordu, itfaiye ve Devlet Afet Risk Yönetimi Dairesi'nden arama kurtarma personeli ile birlikte sürüyor.

Kolombiya'da şiddetli yağışlar faciaya yol açtı! Toprak kaymasında 14 ölü, 35 yaralı
Kolombiya'da şiddetli yağışlar faciaya yol açtı! Toprak kaymasında 14 ölü, 35 yaralı
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Arama Kurtarma, Kolombiya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Kolombiya'da şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında 14 ölü, 35 yaralı! - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Kolombiya'da şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında 14 ölü, 35 yaralı! - Son Dakika
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