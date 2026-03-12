Komşu ülkede kadınları askere çağırmaya başladılar - Son Dakika
Komşu ülkede kadınları askere çağırmaya başladılar

Komşu ülkede kadınları askere çağırmaya başladılar
12.03.2026 17:43
Komşu ülkede kadınları askere çağırmaya başladılar
ABD-İsrail-İran geriliminin sürdüğü dönemde Yunanistan, 20-26 yaş arası kadınları 12 ay süreli gönüllü askerlik için davet eden bir tanıtım videosu yayımladı.

ABD, İsrail ve İran arasında devam eden savaşın bölgedeki güvenlik endişelerini artırdığı bir dönemde Yunanistan'dan dikkat çeken bir adım geldi. Yunan Ordusu, kadınları gönüllü askerlik hizmetine davet eden bir tanıtım videosu yayımladı.

20-26 YAŞ ARASI KADINLARA ÇAĞRI

Paylaşılan videoda, 20 ile 26 yaş arasındaki kadınların gönüllü askerlik yapabileceği belirtildi. Program kapsamında başvuruda bulunan kadınlar, 12 ay boyunca Yunan ordusunda görev alabilecek.

ORDUDAN TANITIM VİDEOSU

Yunan Ordusu'nun yayımladığı videoda, kadınların askeri eğitim ve görevlerde aktif rol alabileceği vurgulandı. Paylaşımın, bölgede artan jeopolitik gerilimler ve güvenlik tartışmaları sürerken yapılması dikkat çekti.

