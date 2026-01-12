Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı - Son Dakika
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı

12.01.2026 13:14
İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolar 15. günde devam ediyor. Ölü sayısının 538'e yükseldiği komşu ülkede polis, ebeveynlere çocuklarını "isyancılardan" uzak tutmaları konusunda uyaran kısa mesajlar göndermeye başladı. Telefonlara gönderilen mesajda "İsyancılarla kararlı bir şekilde mücadele edileceği konusunda kesin kararımız doğrultusunda, ailelerin gençlerine ve ergenlik çağındaki çocuklarına iyi bakmaları önemle tavsiye edilir" ifadeleri yer aldı.

İran'da ekonomik sorunları gerekçe göstererek sokağa inen binlerce kişi protestolarını 15. günde devam ettirirken, gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e yükseldi.

10 BİNDEN FAZLA GÖZALTI VAR

HRANA, son iki haftada ülke genelindeki gösterilerde 490'ı gösterici, 48'i emniyet görevlisi olmak üzere en az 538 kişinin öldüğünü açıkladı. Açıklamada, 10 bin 600'den fazla kişinin de gözaltına alındığı ifade edildi.

BİLANÇO KORKUNÇ BOYUTLARA ULAŞTI

Öte yandan İranlı yetkililerden ölü sayısına dair resmi açıklama yapılmazken, Associated Press (AP) de can kaybına ilişkin rakamları bağımsız olarak teyit edemediğini bildirdi. HRANA, en son ölü sayısının 116'ya çıktığını duyurmuştu.

POLİS TELEFONLARA MESAJ GÖNDERMEYE BAŞLADI

AP'nin haberine göre, İran polisi Tahran sakinlerine, ebeveynleri çocuklarını "isyancılardan" uzak tutmaları konusunda uyaran kısa mesajlar gönderiyor.

"ÇOCUKLARINIZA İYİ BAKMANIZ TAVSİYE EDİLİR"

"Dün gece bazı gösterilerde terörist grupların ve silahlı kişilerin varlığı ve ölüm planları göz önüne alındığında ve herhangi bir uzlaşmaya müsamaha gösterilmeyeceği ve isyancılarla kararlı bir şekilde mücadele edileceği konusunda kesin kararımız doğrultusunda, ailelerin gençlerine ve ergenlik çağındaki çocuklarına iyi bakmaları önemle tavsiye edilir" denildi mesajlarda.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken HRANA, 10 Ocak'ta (gösterilerin 14. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere 116 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 600'ü aşkın kişinin yaralandığını, 2 bin 638 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ali Levent Ali Levent :
    İran rejiminin aklı kıt galiba. Göstericilerin arasına Pehlevi posteri taşıyan, ABD ve İsrail bayraklı bir kaç protestocu çıkarın, ortada gösterici kalmaz. Hepsi dağılır... Tecrübe önemli:) 3 3 Yanıtla
    Doğrucu zırto Doğrucu zırto:
    göstericiler zaten Amerika ve İsrail hayranı ki. Hatta gezi olaylarında apo posteri çıktığında bile direnmeye devam edenler olmuştu. (aynı dili konuşuyoruz sanırım;) 1 3
    Şükrü null Şükrü null:
    aynen ters provokasyon 0 0
  • Sezgin Altınbaş Sezgin Altınbaş:
    Diren israil dinden kurtuluş yakındır,Allah izin vermesin özgürlük her zaman en iyisidir 1 1 Yanıtla
